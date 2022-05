Başkan Demircan, “Kayıt dışı istihdam sorunu çözülsün"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklamada bulunan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sağlık emekçilerinin taleplerini sıraladı.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sağlık emekçilerinin taleplerini aktardı. Pandemi sürecinin ardından normalleşme sürecinin başladığına vurgu yapan Demircan, "Ancak bir gerçek de var ki; pandemi döneminde insanlar işyerlerini, işlerini, hayatlarını kaybettiler. Normalleşme sürecinde bu yaranında hızla tedavi edilmesi gerekiyor. Çalışma hayatının mihenk taşlarını oluşturan bir diğer unsur; kamu görevlilerimiz pandemi döneminde kamu hizmetlerini kesintisiz bir şekilde yerine getirdiler. Pandemiyle mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanları 2022 yılının kendileri için mali ve sosyal hak kayıplarının telafi edileceğini ümit ederken umutları önce 14 Mart Tıp Bayramı’na, daha sonra da rafa kaldırdılar. 3600 ile ilgili her bir yetkilinin farklı açıklamaları bu konudaki samimiyetsizliği de ortaya koymuş oldu. Pandemi ile birlikte 500 sağlık çalışanı vefat etti ve maalesef bu arkadaşlarımız şehit olarak kabul edilmedi. Çalışma hayatının başındaki bakanlık bu insanlar için illiyet bağı istedi. Görevi başında vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarının şehit statüsünden yararlandıklarını ifade eden yetkili sendika başkanını da olaya daha duyarlı olması gerektiği konusunda uyarıyoruz" dedi.

"Kayıt dışı istihdam sorunu çözülsün"

Demircan, şöyle konuştu: "Yıllardır çalışma hayatındaki bir başka sorun kayıt dışı istihdam modeliydi. Bir an evvel bu sorunun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çalışma hayatının belli başlı sorunlarının olduğunu hepimiz biliyor ve başta muhatapları olmak üzere de her kesim tarafından bu sorunlar kabul ediliyor. İşvereninden işveren sendikasına; politikacısından bilim adamına ve akademisyenine sorunların çözümü noktasında adım atılamıyor. Her kesimin emeğin karşılığını bulması için üzerine düşeni yapması gerekmektedir."