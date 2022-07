Başkan Ceritoğlu Sengel’e meclisten tam destek

Selçuk Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından belirlenen marjinal tarım arazilerinde yürütülen inşaat faaliyetleri üzerinden başlatılan söylemlere yanıt verdi.

Bir süredir kamuoyunda gündeme getirilen marjinal tarım arazilerinde yürütülen inşaat faaliyetlerine ilişkin söylemlere meclis kürsüsünden konuşan Başkan Sengel, belediye başkanlığı görevinde çalışanları ile birlikte yasal olmayan hiçbir çalışmanın altına imza atmadıklarını ve bu konuda kendilerine olan güvenin sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti. Başkan Sengel, ayrıca söz konusu imarla ilgili komisyonlara gelen çalışmaları şeffaf yönetim anlayışını dikkate alarak tüm meclis üyeleri ile birlikte incelediklerini, bundan sonra da aynı şeffaflığın devam edeceği vurgusunu yaptı. Başkan Ceritoğlu Sengel, “Net, keskin ve kararlı ne yaptığını bilen bir belediye yönetimi ve belediye başkanı var burada. O yüzden Selçuk Belediye Başkanı olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte biz her yaptığımız işi mevzuata, hukuka ve hükümlere uygun bir şekilde yaparız. Ben bu kentin çocuklarını siyasete yedirmem. Bunu herkes bilsin” dedi.

“Yetki tarım müdürlüğünde”

Bir tarım arazisinin marjinal tarım alanına çevrilme yetkisinin sadece il tarım müdürlüklerinin yetkisinde olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle konuştu: “Tarım arazilerinin marjinal tarım arazisine çevrilme işi ya da tarım dışı olması gibi mevzular noktasında bu meclis salonunda da komisyonlarda da çok konuştuk. Bu noktada her zaman söylediğimiz; bu marjinal tarım alanlarına yapılan tarımsal depolardır, konutlar noktasında gerçekten mevzuatla ilgili bir sıkıntı var, uyumsuzluk var ve bunların düzeltilmesi gerekir ya da bu konuda biz bir şey yapabilir miyiz? Konuşmalar hep bu seyirde gerçekleşti. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştük. Onlardan almış olduğumuz bilgilerden de bahsederek bütün açıklamaları size sarih ve net bir şekilde yapayım. Şunu çok net ortaya koyalım; ne yazık ki tarım alanı olan yerler il tarım müdürlüğünün görüşü ile marjinal tarım alanına çevriliyor ve bu konuda bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Bir de tarım dışı olan alanlar var.” Başkan Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/25000’lik plan notları ile il tarım müdürlüğünün mevzuat ve uygulamaları arasında çelişkili durumların oluşabildiğini belirterek belediyeler için planların bağlayıcı olduğunu ve plan hükümlerine uymak zorunda olduklarını ifade etti.

“Denetimler devam edecek”

İnşaat ruhsatı verilen örnek alanda yapılan denetimler sonucunda saptanan usulsüzlük ve yasa dışılığı fotoğraflarla belgelediklerini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm Selçuk genelinde mülkiyeti her kime ait olursa olsun denetimlerin devam edeceğini söyledi.

“Benim dedikodu ile harcayacak zamanım yok”

Tarım arazilerinin marjinal tarım arazisi olarak belirlenmesi süreçleri ile devlet kurumlarının kararları hakkında da konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Tarım il müdürlüğü ilk defa metrekaresine kadar yazarak ‘Marjinal tarım alanıdır’ diyor. Sonra burada inşaat ruhsatını alıyor. Sonra inşaata başlanıyor. Ruhsatta olmayan bir istinat duvarı da yapılıyor. Bu duvar bizim imar işlerimiz tarafından doğal olarak mühürleniyor. Devlet Su İşlerinden (DSİ) özel yazı geliyor ‘İstinat duvarı uygundur, mührü sökün’ diye. Bu sürecin sonunda tarım dışı olan yerle ilgili, ‘Burası tarım dışı, belediye buraya ruhsat vermiş’ diyerek ondan sonra bel altı mevzulara giriliyor. Benim dedikodu ile harcayacak tek bir zamanım yok. Selçuk’tan çaldırmam o zamanı” sözlerine yer verdi.

“Ruhsatı verirken de mühürlerken de belediyeciliğimizi yaptık”

Gündeme getirilen Çamlık’taki alan hakkında konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Verilmiş olan ruhsat yedi tane tarımsal depo, bir tane de çiftçinin barınması amaçlı yapı için. Yapı dediğimiz de tarımla iştigal olanların barınması amacıyla yapılan konut. İmar müdürlüğüne gelen ruhsat ile ilgili 1/25000’lik planlara gidilir. Bu plan notlarına bakılır. Kapalı alan yapma metrekaresi net ve bellidir. Kapalı alan yapma, metrekaresinde hak sahibi ‘Ben buraya tarımsal depo yapmak istiyorum’ dediyse ister bölerek yapar, ister bütün yapar. Arkadaşlar da 2019’da imar durumunu veriyorlar. Projesi geliyor. Ondan sonrasında da inşaat ruhsatını alan kişi inşaata başlıyor. İnşaat izni verildiği zaman ruhsatına uygundu. Daha sonra inşaat ruhsatında olmayan bir tesisat fark etmişler, işlemlerini yaptılar. Yani ruhsatı verirken de belediyeciliğimizi yaptık, mühürlemede de belediyeciliğimizi yaptık.”

“Herkes kendi arazisinde yasal değilse cezasını öder”

Yapılan mühürleme sayılarına yıl yıl örnek veren Başkan Ceritoğlu Sengel, “Selçuk Belediyesi çalışanları ve Selçuk Belediye Başkanı her daim her koşulda herkese karşı belediyecilik görevleri neyi gerektirirse onu yapar. Net. Arkadaşlarıma dedim ki; ‘Bütün marjinal tarım alanlarındaki devam eden ve ruhsatını almış olan yapılara bakın.’ Bir bölge tespit ettik, mevcut olan metrekarenin haricinde beton, kilit parke ve arkasında inşaat bulmuşlar. Doğal olarak belediyecilik faaliyetlerini yaptılar. Bu arada aynı gün içerisinde ruhsatını alıp sundurma yaptığı için mühürlenenler, yine halen daha kimi değişiklikler yapıp tadilat ruhsatını almayanlar da mühürlendi. Şu anda da devam ediyor. Herkes kendi arazisinde yasal değilse cezasını öder” dedi.

“Ben kendimden ve çalışma arkadaşlarımdan çok eminim”

Belediye çalışanlarına her zaman güvendiğini ve her işin kanun çerçevesinde yapıldığının altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel; “Bundan sonra aklıma yatmayan her marjinal tarım alanında dava açacağız. Siyaseti şerefimle yapıyorum. Siyaseti ve belediyeciliği çalışma arkadaşlarımın bana, benim onlara olan güvenim ile yapıyorum. Ben imar müdürlüğüne ve orada çalışan arkadaşlarıma çok güveniyorum. Gidip savcılığa şikâyet edenler beni şikayet etmiyor. Bu kentin çocuklarını şikâyet ediyor. Ben bu kentin çocuklarını siyasete yedirmem. Bunu herkes bilsin. Zannetmeyin ki bu işler benim moralimi bozar. Ben kendimden de çalışma arkadaşlarım da çok eminim. Kimseye de kısasa kısas yapmam. Sadece önüme o dilekçe geldiği için çok konuşulan bir yer vardı. Oraya gidildi bakıldı. Siyasetle ilgili kimsenin ailesi ile ilgili bir şey söylemiyorum. O zaman çiğ siyaset olur ve Selçuk’a da çiğ siyaset yakışmaz” diye konuştu.

Sengel’e destek

Oturumda söz alan CHP ve AK Partili meclis üyeleri de belediye yönetimine ve çalışanlarına güvendiklerini ve Selçuk’un çıkarına olan her konuda belediye yönetiminin yanında olacaklarını belirterek Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’e destek verdi.