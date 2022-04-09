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Başkan Ceritoğlu Sengel’den mecliste faaliyet raporu sunumu: Tek tek anlattı

Selçuk Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısında, 2021 yılı faaliyet raporu oylanarak kabul edildi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, rapora ilişkin meclis üyelerine ayrıntılı bir sunum yaptı.

İZMİR 09.04.2022, 16:26
Başkan Ceritoğlu Sengel’den mecliste faaliyet raporu sunumu: Tek tek anlattı

Selçuk Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısında, 2021 yılı faaliyet raporu oylanarak kabul edildi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, rapora ilişkin meclis üyelerine ayrıntılı bir sunum yaptı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2021 yılının faaliyet raporuna ilişkin, “Dayanışma Yılı”, “Kendi Kendine Yetme Yılı”, “Birlik ve Beraberlik Yılı” başlıkları altında meclis üyeleri ve katılımcılara yönelik ayrıntılı bir sunum yaptı.

Sunumunda, pandemi ile başlayan sürecin ve ekonomik koşulların genel etkilerinin altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, sosyal yardım kalemleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Sosyal yardım kalemlerinden hasta servis hizmeti ve okul servis hizmetine değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, “2021 yılında 177 hastanın 542 sefer hastaneye nakillerini sağladık. Merkezden uzak noktalarda ikamet eden 145 öğrencimize 121 bin 63 TL TL tutarında ulaşım yardımı sağladık. Kara Kış Halk Dayanışması ile 15 bin 930 adet ekmeği halkımızla bölüştük. Masal Evi çiftçi kadınların çocuklarının evidir. 90 tarım işçisi kadının çocuklarını Masal Evi’nde misafir ettik. Dayanışma yılı dememizin sebebi budur” dedi.

"Pandemide yaptığımız birçok şey aslında esnaf içindi"

2021 yılının temalarından birinin “Kendi Kendine Yetme Yılı” olmasına değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Efeslim Kart ile 279 ailenin kartlarına yatırdığımız bakiyelerle 699 bin 800 TL’nin kent içinde kalmasını, esnafımıza, manavımıza, kasabımıza, dolayısıyla hepimizin eşine dostuna kazandırılmasını sağladık. Pandemide yaptığımız birçok şey aslında esnaf içindi. İftar Kart ile de aynı durum söz konusu. Pamucak’ta düzenlenen kamplarla 5 bin 700 genç kent içerisindeki esnaftan alışveriş yaptı. Esnaf bize dedi ki; ‘Can suyu gibi geldi başkan.’ Etkinlikler esnafın kazanması açısından çok önemli. Bizim dışardan gelecek insana ihtiyacımız var. Bu bazen Pamucak’ta olur, bazen Efes Tarlası Yaşam Köyünde olur ki, bazen de Tiyatro Festivali ile olur; ama bir şekilde insanları kentin içine çekmeye çalıştık ki esnaf kazansın” şeklinde konuştu.

“Kendi söküğümüzü dikmeyi öğrendik”

Selçuk Belediyesinin kendi kaynaklarıyla yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle devam etti:

“Kendi söküğümüzü kendimiz dikmeyi öğrendik. Kendi ürettiğimiz banklar, çıkan malzemelerin dönüşümü, Makine İkmal Bakım Onarım Şefliği Atölyemizde arıza ve bakım çalışmalarımızı personelimizin kendi yapmasıyla 117 bin 250 TL, Demir atölyesinde usta personellerimiz tarafından malzeme temini yapılarak 498 bin TL tutarında belediyemize kazanç sağladık. Yine kendi kendimize yetme noktasında İller Bankası’ndan altyapısı biten 51 bin metrekare yol yapılması için ihalemizi gerçekleştirdik. Uzun yıllardan beri sorun olan yollarımızın önemli bir kısmını bitirdik. Yıllardır girilmeyen Sevgi Yolu’nda çalışmalara başladık.”

Yönetim anlayışının empati, sahip çıkma ve aidiyet duygusuna dayandığını ifade eden Başkan Ceritoğlu Sengel, son olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz burayı empati ruhu ile yönetiyoruz. O kadın çocuğunu büyütürken mamasını alamıyorsa bu dert bizim derdimiz, işte bu empati ruhudur. Bizim faaliyet raporumuz ile söylemek istediğimiz aslında şuydu; ‘Başımıza ne gelirse gelsin, hangi kurum bizden elini eteğini çekiyorsa çeksin, biz bize yeteriz.’ Buradaki mantık Selçuk Belediye Başkanı değil Selçuk halkının aslında kendine yettiği idi. İlk geldiğim günden beri söylediğim şey şu; kentli kentine ve kentlisine sahip çıkmalı. 2020- 2021 yılında aslında Selçuk halkına şunu göstermek istedik; Biz eğer gerçekten bir arada durmayı başarabilirsek eksiklerimizi birlikte ortaya koyarsak yoksulumuza da birlikte bakarız esnafımıza da birlikte para kazandırırız.”

Başkan Ceritoğlu Sengel’in konuşmasının ardından, 2021 Yılı Faaliyet Raporu belediye meclisinde oylanarak kabul edildi.

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