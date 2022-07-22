Başkan Ceritoğlu Sengel’den Avrupalı gençlere rehberlik

İzmir’in Selçuk ilçesi, Avrupa’nın dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk’a gelen öğrencileri Efes Antik Kentinin kapısında karşıladı, gençlere rehberlik yaptı.

İtalya, Rusya, Hollanda, İspanya gibi Avrupa’nın dört bir yanından öğrenciler, Avrupa Öğrencileri Derneği organizasyonu ile İzmir’in Selçuk ilçesine geldi. Öğrencileri Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Antik Kentinin kapısında karşıladı. Efes Antik Kenti içinde gençlere rehberlik eden Başkan Ceritoğlu Sengel, Celsus Kütüphanesi önünde Avrupalı gençlere Selçuk’u anlattı.

Avrupa’nın dört bir yanından gelen gençlere İngilizce olarak seslenen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Avrupa’nın dört bir yanından gelen gençler ilham veren kent Efes Selçuk’ta buluştu. 8 bin 600 yıllık tarihe sahip Efes Selçuk’un belediye başkanı olarak, Avrupalı gençleri ağırlamak büyük onur. Dünyamızın barışa ve refaha en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde; İtalya, Rusya, Hollanda, İspanya, Azerbaycan, Gürcistan, Polonya ve Belçika’dan onlarca genci bir arada görmek geleceğe dair umudumuzu güçlendirdi. Bu vesileyle dünya kültür başkenti Efes, Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı, İsabey Camii, St. John Kilisesi, Antik Su Kemerleri ve Şirince Köyü gibi değerlere sahip ilham veren kent Efes Selçuk’a herkesi davet ediyorum. Ve Efes Selçuk’un da biran önce daha büyük gençlik buluşmalarına ev sahipliği yapmasını temenni ediyorum. Ulu Önderimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi; ’Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekli onlardır. Bütün ümidim gençliktedir’” dedi.

Gençler daha sonra Selçuk’un tarihi destinasyonlarını, Selçuk Efes Kent Belleğini ve Efes Tarlası Yaşam Köyünü de ziyaret etti.