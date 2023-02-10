Başkan Ceritoğlu Sengel bu ayki maaşını depremzedeler için bağışladı

Malatya’ya giderek afet bölgesinden ilk intibalarını aktaran Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından bu ayki belediye başkanlığı maaşını depremzedeler için bağışladığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak üzere, felaketten etkilenen illerden Malatya’ya giderek afet bölgesinden ilk intibalarını aktaran Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bölgede barınma sorunu olduğunu ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bir kira bir yuva’ kampanyası çok önemli. Hemşehrilerimi bu kampanyaya desteğe davet ediyorum. Hala umutla enkazın başında bekleyenlere şahit olduk. Tırımız buraya ulaşmadan önce kişilerin neye ihtiyacı olduğunu sorduk. Deprem zamanında çok hızlı bir şekilde ihtiyaçlar değişebiliyor. Bugün başlayacak sıcak yemek dağıtımının da ne kadar önemli olduğunu anladık. Kıyafetin ne kadar önemli olduğunu anladık" dedi.

Selçuk Belediyesine ait ikinci tırın da yola çıktığını söyleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Vatandaşlarımızın teslim etmiş olduğu bütün bağışları bire bir almış olduğumuz talepler dahilinde teslim edeceğiz. Bütün malzemelerin kişilere ulaşması için mücadele edeceğiz. Bize güvenerek teslim ettiğiniz her bir malzemenin tek tek teslimini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Selçuk’ta depremzedelere konaklama olanağı sağlamak isteyenlerle ilgili Selçuk Belediyesinin toplu olarak bir duyuru yapacağını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Gerçekten halkın halka sahip çıktığını burada da görüyoruz. Her gittiğimiz yerde vatandaşlar kendilerine bir grup lideri tayin etmişler. İhtiyaçları onlardan öğreniyoruz. Milletvekillerimizin de vasıtasıyla bütün yardımların doğru ellere geçmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu günleri halkın halka sahip çıkmasıyla aşacağız” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, bu ayki belediye başkanlığı maaşını da depremzedeler için bağışladığını duyurdu.