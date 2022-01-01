Başkan Çalkaya, yeni yıla Balçovalı, hemşehrilerini ziyaret ederek girdi

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, yeni yıla Balçovalı hemşehrilerini evlerinde ziyaret ederek girdi.

Balçova’da Çalkaya Ailesi’nin yıllardır kimsesiz, sağlık sorunları veya ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşların evlerine konuk olduğu yılbaşı ziyaretleri geleneği bu yılda bozulmadı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve eşi Mehmet Ali Çalkaya öğle saatlerinde başladığı ziyaretlerini gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdü. Evleri ziyaret eden, sokakta gördüğü vatandaşlarla ziyaret eden Başkan Çalkaya hem umudu paylaştı hem de sıkıntıları dinledi.

Yeni yıla yeni umutlarla girilmesi gerektiğine inandığını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, “Yılbaşı gibi özel günler hem büyükler hem de çocuklar için çok önemli. Ancak dar gelirli vatandaşlarımız çok zor zamanlar yaşıyor. O evlerde yaşayan çocukların umudunun devam etmesi gerekiyor. Biz zor zamanları birlikte aşacağımızı anlatmak için vatandaşlarımız ile birlikte zaman geçiriyoruz. Sevinci, hüznü ve umudu birlikte paylaşıyoruz” dedi.