Başkan Aydın’dan şehit babasına müjdeli haber

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti Seferihisar Teşkilatı, şehit Osman Koç’un babası Mustafa Koç ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Aydın, Şehit Osman Koç Stadı’nın bakım ve onarımı için Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen müjdeli haberi ilk olarak şehidin babasıyla paylaştı.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı, Ürkmez Şehit Osman Koç Stadı’nın adını taşıdığı, 1990 yılında vatani görevini yaptığı sırada Şırnak Derecik bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Osman Koç’un babası ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Uzun süredir bakımsız ve kullanım dışı olan stadın, bakım ve onarımı için 1 senedir görüşmeler yapan ve temaslarda bulunan Başkan Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen müjdeli haberi ilk kez şehidin babası ile paylaştı. Şehidin babasına haberi veren Aydın, şehidin adını taşıyan stadın atıl durumda olmasından duydukları üzüntüyü dile getirip “Rahmetli şehit oğlunuzun adını taşıyan stadın bu halde olmasına siz elbette daha çok üzülüyorsunuzdur ama emin olun biz de üzülüyorduk. Bununla ilgili 1.5 yıldır yürüttüğümüz bir çalışma vardı, onun da sonucunu aldık. 7.5 milyon lira ödenek gönderildi buraya. Şimdi İl Gençlik Spor Müdürlüğü keşif yapıyor, önümüzdeki ay da ihaleye çıkacak ve birkaç ay içinde de stadın yapımına başlayacaklar. Stadın sadece tabelası var şuanda kendisi yok. Zemini komple suni çim yapılacak, 250 kişilik tribün yapılacak, soyunma kabinleri yapılacak, komple etrafı da tel çit haline getirilecek ve kontrol altına alınacak. Aynı zamanda da buraya görevli bir arkadaş tahsis edilecek ve başıboş bırakılmayacak. Gerçekten şehidin adına yakışır, buradaki gençlerin kullanımına açık olacak bir stadyum projesi var. Sağ olsunlar büyüklerimiz de yanımızda oldu. Gençlik Spor İl Müdürümüz Murat Eskici, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli ve milletvekillerimiz bununla ilgili iradeyi gösterdiler. İnşallah stat çiçek gibi yapılacak ve şehidin adı orada daha güzel bir şekilde yaşatılacak” İfadelerini kullandı.

Müjdeli haberi şehit babasına veren Aydın daha sonra İzmir İl Gençlik Spor Müdürü Murat Eskici’yi arayarak şehit babası ile görüntülü görüştürdü. Şehit babası Mustafa Koç’un hatırını soran Eskici, “Stadı inşallah bakım onarıma alacağız ve şehidimizin adına yakışır bir şekilde düzenlemesini yapacağız” diye konuştu.

Müjdeli haberi verdikten sonra şehidin babası Mustafa Koç ile sohbet eden Aydın, şehidin hikayesini babasından dinledi.

“Oraya elma toplamaya gitmedi”

Şehidin hikayesini AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve beraberindeki AK Parti İlçe Teşkilatı ile paylaşan Koç’u dinleyenler duygusal anlar yaşadı. Şehit Osman Koç’un Bolu’dan giden piyadelere öncülük ederken girilen çatışmada şehit düştüğünü anlatan baba Koç, “O her ne kadar benim oğlumsa da oraya elma toplamaya gitmedi” ifadelerini kullandı. Şehidin görev yaptığı karakolda yeğeninin de uzman çavuş olduğunu söyleyen şehit babası, oğlunun fotoğrafının camiye asıldığını söyledi. Oğlunu zor şartlarda okuttuğunu dile getiren baba Koç, “Onun arkadaşlarının şimdi kimisi hakim, kimisi savcı. Ben onu Erzurum’da okuttum. Burada cıvata sanayinde muhasebecilik yapıyordu. Kendisi üç lisan biliyordu. Velhasıl sonra asker oldu” dedi.