Başkan Aydın, Seferihisar’daki stat için "1 yıl" dedi, 8 ayda bitti

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan ve bakımsız kalan Şehit Osman Koç Stadı, yenilerek tekrar sporcuların ve bölge halkının hizmetine açıldı. Stadın açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ tarafından yapılırken, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Stat kurban pazarı olarak kullanıyordu ve şehidimizin adına yakışmıyordu. 12 ayda yenilenme sözü verdik, 8 ayda tamamlandı" dedi.

İzmir İl Özel İdaresi tarafından yapılan, Büyükşehir Yasası ile birlikte Seferihisar Belediyesine devredildikten sonra adeta atıl bir durumda, bakımsız kalan Şehit Osman Koç Stadyumu, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın’ın girişimleri ile tekrar bölge sporcularının hizmetine kazandırıldı.

Geçtiğimiz yıl “Şehidimizin adına yakışmayan bu stadın yenilenmesi için yola çıkıyoruz” diyen, stadın yatırım programına alınması için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile görüşen AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, “1 yıl içinde stat tekrar hizmet vermeye kaldığı yerden devam edecek” açıklaması yapmıştı.

8 ayda baştan sona yenilendi

12 ayda tamamlanacak sözünün ardından 8 ayda baştan sona yenilenen stadın açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın katılımı ile gerçekleşti. Açılışta Şehit Osman Koç’un babası Mustafa Koç ve yakınları da hazır bulundu. Açılış töreninde AK Partili Hamza Dağ, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Seferihisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arzu Yıldırım; bölgedeki vatandaşlar, amatör sporcular ve gençlerle bir araya geldi. Penaltı atışı yapan Hamza Dağ, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için verdikleri mücadeleye vurgu yaptı.

Hamza Dağ: "Gençler 1 yılda biteceğine inanmadı, 8 ayda bitirdik"

Hamza Dağ, gençlerin stadyumun 1 yıl içinde tamamlanacağına baştan inanamadıklarını paylaşırken, stadın yenilenmesi ile ilgili süreci AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile yakından takip ettiklerini, ihale yasası ile ilgili yaşanan zorluklara rağmen 1 yıl içerisinde tamamlanması için büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

"Kurban pazarı olarak kullanılıyordu"

Süreç ile ilgili bilgi veren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da, Seferihisar Belediyesine devredilmesinin ardından stadyumun kurban pazarı olarak kullanıldığını, şehit Osman Koç’un adına yakışmayan bir görüntüye sahip olduğunu hatırlattı. Şehidin adına yakışmayan bu görüntüye son vermek ve bölgedeki sporcuların hizmetine kazandırmak için yola çıktıklarını belirten Başkan Aydın, "12 ayda yenilenme sözü verdik, 8 ayda tamamlandı. Stadın yenilenmesinde AK Parti İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ’ın büyük bir emeği var. Stat açılışında kendisini görmek bizi daha da mutlu etti. Şehit Osman Koç Stadı başta olmak üzere Seferihisar’da gerçekleşen tüm yatırımlara Seferihisar halkıyla birlikte sahip çıkacağız” dedi.

Öte yandan Ürkmez’de yaşayan gençlerden oluşan takımlarda, statta ilk antrenmanını yaptı.