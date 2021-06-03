Başkan Arda’dan İzmir’in Çernobili için komisyon kurulsun çağrısı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Emrez Mahallesi’ndeki eski kurşun fabrikasının bulunduğu bölgedeki nükleer atıklara dikkat çekerek, "Nükleer atıklara karşı verilen mücadelenin örgütlenmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer öncülüğünde komisyon kurulmasını öneriyorum” dedi.

İzmir Kent Konseyi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında “Rant Değil Hayat” temasıyla İzmir Ekoloji Buluşması düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve bilim insanlarının katıldığı etkinlikte konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasının bulunduğu bölgedeki nükleer atıklara dikkat çekti.

Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıkların 14 yıldır temizlenmediğinin altını çizen Başkan Halil Arda, bu atıkların kaldırılması için verilen mücadele hakkında bilgi verdi. Gaziemir’deki nükleer atıkların temizlenmesi için başlattığı mücadeleyi anlatan Başkan Halil Arda, bu mücadeleye herkesi destek vermeye davet etti.

"Bu Gaziemir’in, İzmir’in sorunu değil bu ülkemizin sorunu"

Başkan Arda, "Tehlike çok büyük. Yeni öğrendiğim bilgiler ışığında bu mücadeleyi büyütmek istiyorum. Ben de bir yerel yönetici olarak topraklarıma sahip çıkıyorum. Bu Gaziemir’in, İzmir’in sorunu değil bu ülkemizin sorunu. Buranın çok acil temizlenmesi gerekiyor; ama görüyorum ki bir adım mesafe alamadık. Duran Adam eylemiyle buranın temizlenmesi için mücadele veriyoruz. Bu alanı temizleyemeyen bir devletin nükleer enerji üretiminde kuracağı santrallerle geleceğimiz noktayı düşünemiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer öncülüğünde yerel yöneticilerden, bilim insanlarından ve hukukçulardan oluşan bir komisyon kurulmasını talep ediyorum. Bu komisyonda nükleer atıklara karşı verilen mücadelelerle ilgili bir arşiv, bir rapor oluşturulması gerekiyor" dedi.