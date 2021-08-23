Başkan Arda’dan "Fatih Mahallesi rezerv alan ilan edilsin" önerisi

İzmir’in Gaziemir ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki hazine arazilerinin satışı için, Milli Emlak Müdürlüğünün belirlediği 2 bin liraya ulaşan metrekare fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, tüm mahallenin rezerv alanı ilan edilerek rayiçlerin düşürülmesini önerdi.

Sarnıç Fatih Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, tapu sorunu ve rayiç bedeller konusundaki gelişmelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Belediye başkan yardımcıları Necati Kırmaz, İzel Zenginobuz Derinsu, bürokratların ve muhtarların da yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Arda, Fatih Mahallesi’nde rezerv alan olarak belirlenen yerlerdeki arsaların rayiç bedelinin 700 liraya kadar düşürüldüğünü söyledi.

“Belediye olarak pay istemiyorum”

“Fatih Mahallemizdeki arsalar için Milli Emlak Müdürlüğünün belirlediği 2 bin liraya ulaşan rayiç bedellere karşı verdiğimiz mücadele sonucunda, rezerv alanda kalan arsaların metrekare fiyatları 700 liraya kadar düştü” diyen Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü:

“2000 yılından önce yapılan yaklaşık 650 yapıyla ilgili 4706 sayılı yasa gereği Gaziemir Belediyesi tüm çalışmalarını yapıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmiş durumda. Bu yasaya tabi olan evlerin tapularını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziemir Belediyesine devretmesi gerekiyor; ancak bize devredilmiş bir şey yok. 650 tapunun bize devrini bekliyoruz. Bize devri yapıldıktan sonra satışını yapacağız; ancak o parayı biz almayacağız. Yasaya göre Gaziemir Belediyesi yapacağı hizmetler karşılığında belli bir pay alacak. Bu mahallemize yol, kanalizasyon yapılmış, su gelmiş. Ben o satışlardan bize gelecek payı istemiyorum. Yeter ki sizden az para alsınlar. Sadece 38 parsel değil, tüm mahalle rezerv alanı ilan edilsin daha düşük fiyatlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yerleri sizlere satsın. İsteğimiz bu kadar masum ve net.”