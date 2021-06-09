Başkan Arda: “Yasa değişikliğiyle Sarnıç’ın tapu sorunu çözülür”

Milli Emlak Müdürlüğünün Fatih Mahallesi’ndeki Hazine arazilerinin metrekare satış bedelini bin 500 lira olarak belirlemesinin ardından Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bölge sakinleriyle bir araya gelerek konuyu değerlendirdi.

Belediye Başkan Yardımcıları Necati Kırmaz, İzel Zenginobuz Derinsu, belediye meclis üyeleri ve bürokratların da yer aldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil Arda, yurttaşlara gönderilen tebligatlardaki rakamların çok yüksek olduğunu, insanların bu paraları ödeyemeyeceğini, fiyatın düşürülmesi için yasa değişikliği yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Arda, “Daha önce bin 500 liraya satılmış araziler olduğu için yasal olarak bu paranın altında satılamayacağını söylüyor devlet memurları, Milli Emlak Müdürü. Onlar da haklı. Burada oluşmuş rayicin altında satamazlar. Ama bunun indirilmesi mümkün mü evet mümkün. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nasıl ki orman vasfını yitirmiş 2B arazileriyle ilgili de ‘yarı yarıya satılır’ diye karar çıkarmışsa Orman Bakanlığı arazilerini 400 liraya satıyorsa burayla ilgili bir karar çıkarabilir. Bu mümkün.”

“Sesimizi yükseltirsek bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum”

“Bundan sonraki mücadelemiz bu rayiç bedellerin düşürülmesi için bir yasa değişikliğinin yapılması için olmalı” diye devam eden Arda, “Bu kalabalıklar ne kadar fazla olursa, bu pankartlar ne kadar fazla olursa, biz ne kadar sesimizi yükseltirsek bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum. Bu toplantıları devam ettirmemiz, bu durumu kabul etmememiz gerekiyor.”

Gaziemir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ekiplerinin Sarnıç’taki 650’ye yakın taşınmazın evraklarını hazırlayarak Milli Emlak Müdürlüğü’ne teslim ettiğini anımsatan Başkan Arda, bu yerlerin tapularının henüz belediyeye devredilmediğini, tapuların belediyeye devrinin yapılmasının ardından bu alanları hak sahiplerine satışını yapacaklarını anlattı. Arda, “2000 yılından önce yapılan yaklaşık 650 yapıyla ilgili 4706 sayılı yasa gereği Gaziemir Belediyesi tüm çalışmalarını yapıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletmiş durumda. Bu yasaya tabi olan evlerin tapularını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziemir Belediyesi’ne devretmesi gerekiyor. Bize devredildikten sonra bu yerleri vatandaşa satacağız. Ancak bize devredilmiş bir şey yok. 650 tapunun bize devrini bekliyoruz. Bize devri yapıldıktan sonra satışını yapacağız ancak o parayı biz almayacağız. Bir yasa çıkarmışlar, belediyeyi komisyoncu olarak belirlemişler. Yasaya göre satıştan Gaziemir Belediyesi yüzde 10 pay alacak burada yapacağı hizmetlerin karşılığında. Yol, kanalizasyon yapılmış, su gelmiş. Ben o satışlardan bize gelecek payı istemiyorum. Yeter ki sizden az para alsınlar” dedi.

Toplantıda bir dilekçe hazırlanması ve toplu imza kampanyasının ardından bu imzaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesine karar verildi.