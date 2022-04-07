Başkan Anık’tan taksi plakası ihale sürecine ilişkin açıklama

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksi plakası ihale sürecine ilişkin açıklama yaparak, ihale edilecek olan ticari taksi plakasının 100’ün altında olacağını söyledi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sosyal medya hesabından taksi plakası ihale süresine ilişkin bir açıklama yaptı. Anık, kent merkezi için ihale edilecek olan taksi plakası sayısının 100’ün altında olacağını aktardı.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılacak olan ihalenin, oda tarafından hazırlanan İzmir Taksi Etüdü Çalışmasına göre gerçekleştirileceğini belirten Celil Anık, "İzmir Büyükşehir Belediyesince, ilçelerde ve merkezde ticari taksi sayısının arttırılması ile ilgili ihale çalışması yapılmaktadır. Merkez ’T’ plakalarında belirlenecek sayı, EN TAKSİ araç takip verilerine göre odamızca hazırlatılan İzmir Taksi Etüdü Çalışmasına göre tespit edilecek olup, sayı merkezde 100’ün altında olacaktır. Bu rakam belirlenince sizlerle paylaşılacak olup, odamız dışında açıklanan haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.