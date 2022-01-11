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Başkan Anık: "Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongre heyecanı sonrasında, taksici esnafından yeniden güvenoyu alarak başkanlığa seçilen Celil Anık, "Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçim bir yarıştı, geldi ve geçti" dedi. Mevcut başkan olarak girdiği seçimden yeniden başkan olarak çıkan Anık, kendisine oy veren veya vermeyen diye ayırmayarak tüm esnafı kucaklama sözü verdi.

İZMİR 11.01.2022, 11:43
Başkan Anık: "Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongre heyecanı sonrasında, taksici esnafından yeniden güvenoyu alarak başkanlığa seçilen Celil Anık, "Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçim bir yarıştı, geldi ve geçti" dedi. Mevcut başkan olarak girdiği seçimden yeniden başkan olarak çıkan Anık, kendisine oy veren veya vermeyen diye ayırmayarak tüm esnafı kucaklama sözü verdi.

Gaziemir Fuar Alanı D blokta 15 farklı sandıkta gerçekleştirilen oylama sonucu Celil Anık, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın yeniden başkanı oldu. Anık, kendisine oy vermeyen esnafa da 7/24 odanın kapısının açık olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki dönemi geçirmek istediğini ifade ederek, “Tüm esnafımıza eşit mesafedeyiz” vurgusu yaptı.

Başkan Anık, yaptığı açıklamasında, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tüm esnafımıza eşit mesafede durduk ve bu şekilde odamızı yönetmeye de devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçim bir yarıştı, geldi ve geçti. Esnafımız bize güvendi yola devam edin kararı verdi. Maalesef korona virüsü salgını nedeniyle pek çok sayıda esnafımız ya Covid-19 oldu ya da temaslı olması sebebiyle oy vermeye gelemedi. Esnafımız birçok yalana, iftiraya çirkin sözlere rağmen büyük projelerin küçük düşüncelerle yapılamayacağını gösterdi. Oy vermeye gelenlerden de gelemeyenlerden de Allah razı olsun. Tüm esnafımız haklarını helal etsinler. Katılımın düşük olmasına rağmen esnafımızın bize yola devam edin demesi işimizi daha da hevesle azimle yapmamızı sağlayacaktır” dedi.

"Herkes İzmirli taksicileri örnek gösterecek"

İzmir’de uzun bir süredir yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını ve bundan sonraki süreçte de aynı azim ve heyecanla daha büyük atılımlara imza atacaklarını da sözlerine ekleyen Anık, İzmirli taksicilerin tüm ülke genelinde örnek gösterileceğini de vurguladı. Anık, “Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana İzmir her zaman ilklerin şehri olmuştur. Unutulmamalıdır ki, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İzmirlileri o kadar çok sevmiştir ki en değerli varlığı olan annesi Zübeyde Hanım’ı bile İzmirlilere emanet etmiştir. Biz bu gururla meslektaşlarımız olan taksici esnafımızın da bu özeni göstermesini temel ilke edinmiş durumdayız. Bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da İzmir’de taksi ve taksicilerden memnun olmayan kimse olmayacak. Herkes İzmirli taksicileri örnek gösterecek. Zaten teknolojik olarak bunu başardık" diye konuştu.

"Taksici esnafımız olarak örnek olmaya devam edeceğiz"

Celil Anık, şöyle devam etti:

"Şimdi esnafımız ve teknolojiyi daha da birleştirerek, zaten bugüne kadar teknolojimizi örnek gösterip ’İzmir’de ki taksileri gidin görün diyorlardı.’ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in söylediği gibi ’artık İzmir’in taksici esnafı var’ diyecekler. Kısacası Tüm Türkiye’ye hem teknolojimiz hem de taksici esnafımız olarak örnek olmaya devam edeceğiz. Hizmet bayrağını bir basamak yukarıya taşıyacağız. Bu sayede İzmir’e zaten giremeyen küresel firma ve benzerleri İzmir’in kıyısından bile geçmeyi düşünmeyecekler. İzmirli hemşerilerimizde taksilerinden o kadar memnun olacaklar ki, başka bir alternatif düşünmek bile istemeyecekler. Bunu geçtiğimiz dönem hayata soktuğumuz VIP Taksi ve diğer sistemlerle göstermiştik ve bunu desteklemeye devam edeceğiz. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum, biz geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bize oy verene de vermeyene de eşit mesafedeyiz. Tüm esnafımıza arkadaşsızlarımıza, kardeşlerimize, abi ve ablalarımıza kapımız ve telefonlarımız 7 gün 24 saat açık."

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