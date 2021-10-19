Başkan Acar, muhtarlarla bir araya geldi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, her yıl kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Aliağalı muhtarlarla bir araya geldi. "Projelerimizi gerçekleştirirken en fazla ihtiyaç duyduğumuz makamlardan birisi de halkımızla birebir temasta olan muhtarlıklarımızdır" diyen Başkan Acar, “Muhtarlarımızın fikirleriyle şekillendirdiğimiz projelerimiz Aliağa’yı iyi bir noktaya getirecektir” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Aliağa Muhtarlar Derneği, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik yaptı. Demokrasiye ilk adımın muhtarlıklar sayesinde atıldığını belirten Divrik, “Halka en yakın yönetim birimi muhtarlıklardır. Mahalle sakinlerimizin talep ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan gerekli makamlara ileterek vatandaş ile devlet kurumları arasında aracı oluyoruz” dedi.

Muhtarlar Günü programı çelenk sunumunun ardından Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programıyla devam etti. Programa Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı. Muhtarlığın, demokrasinin gelişmesine katkı sunan önemli bir birim olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, “Muhtarlarımız devlet kurumlarının vatandaşa ulaşmasında önemli bir rol üstleniyor. Ülkesine ve bulunduğu bölgeye hizmet etmek için çalışan muhtarlarımız her türlü takdire şayandır” diye konuştu.

“Biz hep birlikte bir aileyiz”

Aliağa Belediyesi’nin 2022 yılı itibariyle mahallelerde hayata geçireceği projelerle ilgili sunum yaparak projeleri muhtarlarla paylaşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, muhtarların halk ile devlet kurumları arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti. Acar, “Demokrasi zincirimizin ilk halkası olan, devlet kurumları ile halk arasında köprü vazifesi gören, halkımızın sorunlarının tespitinde ve çözümünde önemli rol oynayan muhtarlarımızın günü kutlu olsun. Üstlendiğiniz misyon gereği yoğun bir iş yüküne sahip olduğunuz ve önemli sorumluluklarınızın olduğunun farkındayız. Aliağa Belediyesi olarak her daim yanınızdayız. Biz hep birlikte bir aileyiz” dedi.

“Aliağamızın her noktası bizim için çok önemli”

Muhtarların fikirleriyle şekillenen projelerin Aliağa’yı çok iyi noktalara getireceğini kaydeden Başkan Serkan Acar, “Aliağamızı bir dünya şehri yapmamız noktasında hiçbir eksiğimiz yok. Sanayi ve liman yatırımlarının dışında sağlık, eğitim, spor, kültür, sanat ve turizmin de en az sanayi kadar geliştirilmesi gerekiyor. Aliağa Belediyesi olarak tüm bu alanlarla ilgili projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin tamamlanması, Aliağamıza Fen Lisesi kazandırılması, devlet hastanemizin B Sınıfına yükseltilmesi, antik kentlerimizde yüzey araştırmalarına destek verilmesi ve şehrimizin sosyal hayatının geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplam 412 kilometrekare alana sahip Aliağamızın her noktası bizim için çok önemli. Aliağamızın her noktasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Projelerimizi gerçekleştirirken en fazla ihtiyaç duyduğumuz makamlardan birisi de halkımızla birebir temasta olan muhtarlıklarımızdır. Muhtarlarımızın fikirleriyle şekillendirdiğimiz projelerimiz Aliağa’yı iyi bir noktaya getirecektir” ifadelerini kullandı.