Başkan Acar: "Belediye çalışmalarındaki başarının en büyük kaynağı muhtarlarımızdır"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, her yıl kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle kentte görev yapan muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Aliağa’ya hizmet için hep birlikte çalıştıklarını belirten Başkan Acar, muhtarlıklardan gelen taleplerin kendileri için çok önemli olduğunu, gerçekleştirilecek çalışmaların planlanması noktasında en önemli kurumun muhtarlıklar olduğunu söyledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle, Aliağa ilçesinde çeşitli programlar düzenlendi. Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Aliağa Muhtarlar Derneği, Atatürk anıtına çelenklerini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Bozköy Mahalle Muhtarı Mehmet Öz yaptı. Muhtarlıkların devlet kurumlarını temsil ettiğini ifade eden Öz, “Muhtarlıklar, vatandaş ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşımızın devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci önemli yer tutmaktadır” dedi.

Başkan Acar: "Hep birlikte Aliağa’ya hizmet etmek için çalışıyoruz"

Daha sonra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, muhtarlarla kahvaltı programında buluştu. Güzelhisar Sosyal Tesisleri’ndeki programda Başkan Acar, Aliağa’nın dört bir yanında farklı proje ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, programda şöyle konuştu:

"Hep birlikte Aliağa’ya hizmet etmek için çalışıyoruz. Belediye projelerin planlanması ve hayata geçirilmesi noktasında mahallelerin sorunlarını en yakından bilen muhtarlarımız önemli bir yer tutuyor. Sorunların çözümü noktasında muhtarlarımızdan gelen talep ve öneriler bizim için çok değerli. Hayata geçirilen projelerin ve belediye çalışmalarındaki başarının en büyük kaynağı muhtarlarımızdır."