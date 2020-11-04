Başkan Abdül Batur’dan kira Kampanyasına 10 bin lira bağış

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, depremde evlerini kaybeden vatandaşlara destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına 10 bin TL bağışta bulundu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir’de evleri yıkılan, evleri ağır hasar gördüğü için evsiz kalan vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kampanyaya destek verdi. ’Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına 10 bin TL bağışta bulunan Başkan Batur, İzmirlileri kampanyaya destek olmaya çağırdı. İzmirlilerin bu zor günlerde büyük bir hayırseverlik örneği gösterdiğini ve depremzedelere yardım ulaştırmak için seferber olduğunu belirten Başkan Batur, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına biz de katkıda bulunduk. İzmir’imiz zor günlerden geçiyor ama bu zor günleri birlikte, dayanışma içinde atlatacağız. Depremden zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günleri dayanışma içinde olarak aşacağız” dedi.

Kampanyaya davet

Başkan Batur, kış aylarının ve zor hava şartlarının yaklaştığı günlerde tüm hayırsever vatandaşları kampanyaya katılmaya davet ederek, “Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, hem de pandemi ile mücadele ettiğimiz bir dönemde İzmir’de depremi yaşadık. Dayanışma içinde olmamız çok önemli. Bundan sonra yaraları sarmak gibi daha önemli bir konu karşımızda. Evlerini kaybedenlere kış şartlarında barınacak yer sağlamamız gerekiyor. Onun için Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Tunç Soyer’in başlattığı bu kampanya çok önemli. Vatandaşlarımız güçleri oranında ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Kampanyaya http://birkirabiryuva.org adresi üzerinden katılım yapılabiliyor.