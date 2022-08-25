Basamak yaz okullarına renkli kapanış

Bayraklı Belediyesinin, Basamak çatısı altında 8 branştaki yaz kursları şölenle sona erdi. 4 haftalık eğitim sonrası öğrenciler, kapanış töreninde müzikli gösteriler ve danslarla hünerlerini sergileyerek ailelerini gururlandırdı.

Bayraklı’da, her yıl binlerce vatandaşı kültür-sanat kurslarında bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, Basamak çatısı altında topladığı yaz okullarına unutulmaz final yaptı. 120 öğrencinin katıldığı yaz okulları kapanış gösterisinde çocuklar; astronomi ve uzay, felsefe, dans, ritm, ekoloji, eğlenceli İngilizce, görsel sanatlar ve oyun içinde müzik kurslarında öğrendiklerini sahnede sergiledi. Bayraklılı çocuklar, müzikli dans gösterileri ve ritm performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Postacılar, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte aileler de, çocuklarını beğeniyle izledi. Eğitmenleri ve gösterileri ayakta alkışlayan aileler, büyük şenliğe danslarla eşlik etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Çocuklarımızın hayatlarına olumlu anlamda dokunabilmek bizim için çok önemli. Onların yaz tatillerini verimli geçirmelerini, eğlenirken öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bu çerçevesinde kurslarımıza önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz” dedi.