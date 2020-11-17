BAMBU oyun hızlandırma programına büyük ilgi

BAMBU Hyper Casual Oyun Hızlandırma Programı Başvuruları, 17 farklı üniversiteden 86 oyun girişimcisinin katılımı ile tamamlandı. Başvuru sonucunda 66 takım, Ruby Games ve İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyenleri iş birliğinde eğitimlere başladı. DETTO Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Selim, “Fark oluşturacak girişimlerin bu program sayesinde ortaya çıkacağına ve Türkiye’de dijital oyun sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’de teknoloji ve yenilik odaklı, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek girişimci adaylarına çeşitli destekler sunuyor. 2017 yılında Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde kurulan BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi, dijital oyun alanında faaliyet gösteren girişimci adaylarına, eğitim ve ortak çalışma imkanları ile ticarileşme konusunda mentorluk desteği sağlıyor. Bu amaçla Hyper Casual Oyun Hızlandırma Programını hayata geçiren DEÜ, Ruby Games ve İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte oyun hızlandırma programını başlattı. Program sonunda dijital oyun sektörünün gelişmesi ve başarılı projelerin Türkiye ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Girişimcilere destek

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (DEPARK), İzmir girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunduğunu belirten DETTO Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Selim, "BAMBU Oyun Hızlandırma ve Ön Kuluçka Programı tartışarak, deneyerek, gözlemleyerek öğrenmeyi hedefleyen, interaktif bir eğitim ve iş geliştirme programı olarak tasarlandı. Fark oluşturacak girişimlerin bu program sayesinde ortaya çıkacağına ve Türkiye’de dijital oyun sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş fikirlerinin hızla olgunlaşabilmesi ve ticarileşebilmesi için hazırlanan, eğitim, seminer ve mentorluk gibi faaliyetleri içeren bir program olan BAMBU ile bugüne kadar 170’in üzerinde girişimciye destek verildi. Yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen tüm girişimcilerin iş fikirlerini önemsiyoruz. Böylece, ülke ekonomisine ve refahına katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

İlk ders başladı

BAMBU Hyper Casual Oyun Hızlandırma Programına 14 farklı şehirdeki 17 farklı üniversiteden 86 oyun girişimcisi başvurdu. Başvuru sonrasında eğitim almaya hak kazanan 66 takım; Ruby Games ve İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyenleri iş birliğinde ilk derslerine başladı. Katılımcılara DEPARK Mentorü Ufuk Batum tarafından ‘İş Modeli Kanvası Eğitimi’, İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Hüseyin Akcan tarafından ‘Mobil Oyun Sektörünün Günümüzdeki Durumu Ve Sunduğu Fırsatlar’ konulu dersler verildi. Programda; ‘Mobil Oyun Sektörünün Günümüzdeki Durumu ve Sunduğu Fırsatlar’, ‘Ürün Planlaması / Altyapı Hazırlığı’, ‘Oyun ve Görsel Geliştirme Süreci’, ‘Pazarlama Testleri ve Yayınlama’ ile ‘Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Oyun Verilerinin Analizi ‘ üzerine eğitimler verilecek.