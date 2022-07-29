Mahalle ziyaretlerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu kez Adalet Mahallesi’nde esnafla ve vatandaşlarla buluştu. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Sandal, küçük sorunları kronik hale gelmeden çözüme kavuşturduklarını belirterek “Depremin etkisiyle bozulan cadde ve sokaklardaki asfalt sorununu teker teker çözüyoruz. Parklarımızı da eş zamanlı olarak yeniliyoruz. Kentsel dönüşümün başlamasıyla bambaşka bir Adalet Mahallesi oluşturmuş olacağız” dedi.

Bayraklı’daki sorunları yerinde inceleyip talep ve önerileri ilk ağızdan öğrenmek için mahalle gezilerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın bu seferki durağı Adalet Mahallesi oldu. Depremde en çok hasar alan bölgeler arasında bulunan mahallede cadde ve sokaklardaki asfalt sorununu adım adım çözdüklerini belirten Başkan Sandal, vatandaşların yaşam standardını artırmak için durmadan çalıştıklarını söyledi. Sandal, CHP’nin mahalledeki en yaşlı üyesi Fatime Koyunsever’e de ziyarette bulunuldu. Esnafın sorunlarını dinleyen ve vatandaşlarla buluşan Başkan Sandal’a, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, muhtar Ali Uluç, meclis üyeleri, bürokratlar ve parti yöneticileri eşlik etti. Gezi sırasında düğün konvoyuna denk gelen Başkan Sandal, gelin arabasının önünü keserek genç çifte mutluluklar diledi.

“Sorunları teker teker çözüyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Adalet Mahallesi depremde en çok yara alan mahallelerimizden biri. Bundan dolayı süregelen sorunlar mevcut. Bu sorunlar kronik hale gelmeden, teker teker çözme gayretindeyiz. Asfalt ve parkların modernize edilmesi hususunda çalışıyoruz” diye konuştu.