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"Balkonda Bahar Var" projesine başvuru 12 bini aştı

İzmir’de Aliağa Belediyesi’nin "Balkonda Bahar Var" projesine vatandaşların yoğun ilgisi devam ederken, balkonlarda rengarenk bahar havası estirecek çiçek dağıtım kampanyasında başvuru sayısı 6 günde 12 bini aştı.

İZMİR 12.04.2021, 17:47
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"Balkonda Bahar Var" projesine başvuru 12 bini aştı

İzmir’de Aliağa Belediyesi’nin "Balkonda Bahar Var" projesine vatandaşların yoğun ilgisi devam ederken, balkonlarda rengarenk bahar havası estirecek çiçek dağıtım kampanyasında başvuru sayısı 6 günde 12 bini aştı.

Aliağa Belediyesi, "Balkonda Bahar Var" projesini başlattığını duyurmuştu. Çiçek isteyen vatandaşların proje kapsamında, Aliağa Belediyesinin https://bahar.aliaga.bel.tr adresinden başvurarak form doldurabileceği, Hilal Masa, Belediye Ek Hizmet Binası, Aliağa Gençlik Merkezi, Yeni Mahalle Çarşamba Pazaryeri, Aliağa Belediyesi Yeni Şakran Hizmet Birimi ve Aliağa Belediyesi Helvacı Hizmet Birimindeki başvuru noktalarından çiçek talep edebileceği kaydedildi.

Öte yandan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın sosyal medya üzerinden "Çiçek gibi Aliağa" mottosuyla duyuruyu yapmasının ardından vatandaşlar projeye yoğun ilgi gösterdi.

Proje kapsamında ilk etapta 10 bin balkon için 20 bin çiçek dağıtımı yapılacağı bildirilirken, çiçek dağıtım kampanyasında başvuru sayısı 6 günde 12 bini aştı.

Aliağa Belediyesi proje kapsamında; Sarmaşık Sardunya, Sarkık Petunya ve Bodrum Papatyası çiçeklerini vatandaşların evlerine kadar götüreceği, vatandaşların bu çiçek türlerinden iki adet seçim yapabileceği ifade edildi.

Öte yandan, çiçekleri talep etmek isteyen; ancak evlerinden çıkamayacak durumda olanlar, 65 yaş üstü büyükler ve engelli vatandaşlar da, Alo 153 Hilal Masa hattını arayarak ya da 0530 277 2222 numaralı Hilal Masa Mesaj hattına Whatsapp /Bip ve Telegram’dan mesaj göndererek çiçek talep edebilecek.

Talep toplamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar, SMS mesajı ve sosyal medyadan çiçek dağıtımı programı hakkında bilgilendirilecek.
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