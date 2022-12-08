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Balkan Tekvando Şampiyonası’na İzmir damgası

Arnavutluk’ta düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden İzmirli sporcular turnuvaya damga vurdu.

İZMİR 08.12.2022, 11:31
Balkan Tekvando Şampiyonası’na İzmir damgası

Arnavutluk’ta düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden İzmirli sporcular turnuvaya damga vurdu.

Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası’na 10 farklı ülkeden 446 sporcu katıldı. Bu zorlu turnuvaya İzmirli sporcular damga vurdu.

Şampiyonada madalya kazanan İzmirli sporcular şöyle:

Zehra Gürbüz-Genç Bayanlar 46 Kg Birinci

Bekir Osmanoğlu-Genç Erkekler 47 Kg Birinci

Furkan Aydın-Genç Erkekler 51 Kg Birinci

Mehmet Efe Özdemir Genç Erkekler +78 Kg Birinci

Muhammet Ali Akar-Genç Erkekler 47 Kg İkinci

Arda Samet Eroğlu-Yıldız Erkekler +65 Kg İkinci

Ege Şaşmaztin-Genç Erkekler 73 Kg Üçüncü

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