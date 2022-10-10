Balkan rüzgârı Buca’dan esecek

Buca Belediyesi tarafından bu yıl 10. kez düzenlenecek olan ve Balkan kültürünün tüm güzelliklerinin yer alacağı Uluslararası Buca Balkan Festivali’ne geri sayım başladı. 15-16 Ekim tarihlerinde Hasanağa Bahçesi’nde birbirinden keyifli etkinliklerin yer alacağı festivalde, Balkan müziğinin sevilen isimleri İmran Salkan ve Rumeli Ekrem sahne alacak.

Balkan kültürünü yaşatmak amacıyla bu yıl 10. kez düzenlenecek Uluslararası Buca Balkan Festivali, 15 Ekim Cumartesi saat 15.30’da Demokrasi Meydanı’ndan Hasanağa Bahçesi’ne bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayacak. Aynı gün saat 17.00’de Murat Matracı, 19.50’de Rumeli Yasin ve ekibi, 21.30’de ise İmran Salkan sahne alacak. Saat 19.40’da da “Geçmişten Balkan Hatıraları” isimli video gösterimi gerçekleştirilecek. 16 Ekim Pazar günü ise saat 17.00’de Balkan mutfağından lezzetlerin yer alacağı yemek yarışması düzenlenecek. 18.30’da Sakoband ve Sevim Kahya, 21.30’da ise Rumeli Ekrem sevilen şarkılarını seslendirecek. Bunların yanı sıra saat 20.00’de araştırmacı yazar Şevket Balla’nın konuşmacı olarak katılacağı “Kosova’nın Tarihi Paneli” düzenlenecek. Festivalde ayrıca Balkan halk oyunları gösterileri, defile ve söyleşiler de yer alacak.