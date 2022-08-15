Balçova’nın yeni cemevinde ilk aşure ve ilk cem

Balçova Alevi Bektaşi Derneğinin Muharrem ayı nedeniyle düzenlediği aşure etkinliği, Balçova’nın yeni cemevinde gerçekleştirildi.

Muharrem ayı nedeniyle Balçova Alevi ve Bektaşi Derneği tarafından düzenlenen aşure etkinliği, Balçova Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan cemevinde yapıldı. Programda, deyişler söylendi, konuklara aşure dağıtıldı. Aşure etkinliğinden sonra düzenlenen cem töreninde ise dualar edildi.

Balçova Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Coşkun Beğen, "Kerbela Olayı anısına tutulan Yas-ı Matem oruçlarının kabul olmasını, toplumumuzda barış ve sevginin hakim olmasını diliyoruz” dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da yaptığı konuşmada, "Muharrem oruçlarının kabul olmasını, ülkemizde ve dünyada zalimliğin ve kötülüğün son bulmasını diliyorum; ayrıca yeni cemevimizin inşasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye’de ibadethane olarak ruhsatlandırılan ilk cemevi olduğunu da gururla söylemek istiyorum” dedi.

Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ise “Kerbela Olayı tarihimizin acı ve üzücü olaylarından bir tanesidir; ama bu olay bir yandan da birliğimizin ve kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu, aramızdaki ayrılıkların ve farklılıkların birlikte olmamıza engel olmadığını anlamamıza vesile olmuştur" diye konuştu.

Programa ayrıca; Emniyet Müdürü Umut Meral, İlçe Müftüsü Orhan Derviş, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.