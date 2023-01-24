Balçova’nın minik yazarlarına ait ilk kitabın basımı yapıldı

Balçova Belediyesinin ücretsiz eğitim çalışmaları çerçevesinde açtığı yazarlık kursuna katılan 12 çocuğun öykülerinden oluşan kitabın basımı yapıldı. Balçova Belediye Başkan Fatma Çalkaya, kitabın imza gününde küçük yazarların ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

İlköğretim çağındaki çocukların spor, sanat ve teknoloji alanında gelişimlerine katkı sunmak için çalışmalar yapan Balçova Belediyesinin yazarlık kursu eğitimleri de ilk meyvelerini verdi. Kendilerini yazarlık alanında geliştirmek isteyen çocukların katıldığı 8 aylık kursta; yaşları 11 ile 14 arasında değişen 12 çocuk, Sanatçı Nil Banu Engindeniz’den eğitim aldı. Edebiyat eserlerinin yazımı, hikayenin unsurları, zamanın ve mekanın kullanımı, karakterlerin oluşturulması, olay örgüsünün yapılandırılması gibi konularda eğitim alan çocuklar; nesli tükenen hayvanların anlatıldığı öyküler hazırladı. Genç yazarların yazdığı bu 12 öykü, Balçova Belediyesi tarafından "Nesli Tükenen Hayatlar: Çocuklardan Büyüklere 12 Öykü" ismiyle kitap haline getirildi.

Kitabın imza gününde tekrar bir araya gelen çocuklar, ilk kitaplarını imza gününe gelen ailelerine ve konuklara imzalayarak verdi. Küçük yazarların ve ailelerinin heyecanına ortak olan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Çocuklarımızın sadece okumaya değil yazmaya da hevesli olması bizi çok mutlu etti. Çocuklarımızın seçtikleri konuda da evrensel bir olguyu ele alıp nesli tükenen hayvanlar konusunu kaleme almaları yaptığımız çalışmanın ne kadar doğru olduğunu bizlere göstermiş oldu. Küçük yazarlarımızı kutluyorum ve hayatlarının bundan sonraki dönemlerinde de başarılı olacaklarına tüm kalbimle inanıyorum. Çocuklarımıza yazma ve okuma alışkanlığını kazandıran ailelerimizi de tüm kalbimle kutluyorum" dedi.