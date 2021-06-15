Balçovalı kadınların el emeği göz nuru ürünleri satışa çıktı

Balçova Belediyesi, kadınların el emekleriyle ürettikleri ürünleri satmaları için şenlik düzenledi. Pandemi nedeniyle ürettikleri ürünleri satamayan ev kadınları, üç gün boyunca ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

Balçova Belediyesinin, ev hanımlarına meslek edindirmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla açtığı Semtevleri ve Üretici Kadın Kooperatifleri, kadınlar için önemli bir gelir kapısı oldu. Semtevleri’nde kurs gören Balçovalı kadınların ürettikleri ürünleri satabilmeleri için Balçova Belediyesi tarafından üç gün sürecek bir etkinlik düzenledi. Pandemi nedeniyle bir yıldır ürettikleri ürünleri satamayan Balçovalı kadınlar, etkinlik sayesinde satış yapma imkanı buldu. Ürettikleri süs eşyası ve ev eşyası olarak kullanılabilecek; takı, kilim, ahşap boyama gibi ürünleri vatandaşların beğenisine sunan Balçovalı kadınlar, ayrıca organik gıda ürünlerini de satışa sundu.

Balçova Cumhuriyet Meydanı’ndaki şenlik alanını CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın ile birlikte ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, salgın nedeniyle uzun süredir kadınların satış yapamadıklarını ifade ederek, "Kadınların bu zor ekonomik koşullarda kendi el emeklerinden para kazanmaları çok gurur verici. Bizler de onların bu çabasına destek olmaya çalışıyoruz. Bizler onlara küçük bir destekte bulunuyoruz; ama onlar hayatın her alanında başarılı oldukları gibi ailelerini geçindirmekte de başarılı olabileceklerini gösteriyorlar. Burada herkes farklı miktarlarda para kazanıyor. Ancak önemli olan kazanılan paranın tutarı değil, kendi ayaklarımız üzerinde durma gururudur” diye konuştu. Şenlik boyunca yerel müzisyenlerin de Balçovalılara mini konserler vereceği bildirildi.