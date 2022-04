Balçovalı kadınlara “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı“

İzmir’de Balçova Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı“ işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Balçova’da şiddet gören kadınların hukuki ve psikolojik destek ile danışmanlık ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanacak.

Balçova Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından çok sayıda kadının katıldığı toplantıda “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı“ işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü imzaladı. Protokol çerçevesinde Balçova sınırları içinde şiddete uğrayan kadınlar, “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” uygulamasını telefonlarına indirebilecek ya da 0549 656 96 96-0212 656 96 96 numaralarını arayabilecek. Şiddet gören kadınların hukuki ve psikolojik destek ile danışmanlık ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanacak.

“Kadına şiddet vardır”

Toplantıda konuşan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Türkiye’nin dört bir ucundan gelerek bizlere ve Balçova’nın cesur yürekli kadınlarına güç verdiniz. Kadın gözüyle ve kadın kalbiyle hizmet eden bir belediye olarak kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik bir hizmete imza atmanın gururunu yaşadığımızı söylemek istiyorum. Aslına bakarsanız hepimiz, ‘Bu işin gururu olur mu?’ diye düşünüyoruz. Ne yazık ki şu anda bu durumdayız arkadaşlar. Bizler, bu şiddet olaylarını ne kadar saklarsak, yokmuş gibi davranırsak kadınlara ve kadının hak arama mücadelesine o kadar büyük bir kötülüğü yapmış oluruz. Kadına şiddet vardır ve bu şiddeti tarihin karanlık sayfalarına gömmek için yürekli kadınlar mücadele etmektedir. Bizlerin, her birimizin görevi bu mücadeleyi yükseltmek ve diri tutmaktır” dedi.

“Mücadelemizi bir üst seviyeye taşıyoruz”

Kadınların her an şiddete uğrayabildiğini kaydeden Başkan Çalkaya, “Bu şiddetin sadece fiziksel olması gerekmiyor. Bir kadın sözlü şiddete de uğrar, ekonomik şiddete de uğrar, psikolojik şiddete de uğrayabilir. Şiddet bireysel olarak bizlerden birine uygulanmaz diyerek toplumda var olan şiddeti görmezden gelemeyiz. Çünkü bu kadın komşumuz, hemşerimiz veya başka bir yakınımız da olabilir. Sonuç olarak kadınlar şiddet gördükçe toplumun tamamı bu karanlığın içine daha çok gömülüyor. O yüzden sadece bize değil hiçbir kadına şiddet uygulanmasına izin vermeyeceğiz. Balçova’da kadınlarımız sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda kendilerini ispat etti. Balçovalı kadınlara dolaylı da olsa şiddet uygulanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum. Balçovalı kadınlar bilinçlendikçe ve söz sahibi olunca şiddete karşı da bir duruş sergilemeye de başladı. Az önce söylediğim gibi Balçovalı her kadın, kendisine olmasa bile komşusuna şiddet uygulandığında kurmuş olduğumuz bu dayanışma ağı içerisinde ne yapması gerektiğini gayet iyi bilir. Şimdi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte bu mücadeleyi bir üst seviyeye taşıyoruz” diye konuştu.

“Geçen sene 6 bin 604 kişi aradı”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de kadına karşı şiddete ilişkin sunum gerçekleştirdi. 2008-2021 yılları arasında 3 bin 740 kadının öldürüldüğünü söyleyen Güllü, “2013 yılından beri federasyon olarak acil yardım hattını uyguluyoruz. Geçen sene 6 bin 604 kişi aradı. Ev içi şiddet görüp arayanların yüzde 91 kadındı. Şiddet uygulayanların yüzde 57’si erkek eşlerdi. Yüzde 39.4’ü fiziksel şiddet görmüş” ifadelerini kullandı.

Yerel eşitlik eylem planı hazırlanıyor

Toplantıda akademisyen Itır Bağbadi tarafından kadınlara sunum yapıldı. Bağdadi, Balçova ilçesinde 40 bin 197 kadın olduğunu belirterek, yerel eşitlik eylem planının hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Törene çok sayıda kadının yanı sıra Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve çeşitli illerden CHP’li kadın milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.