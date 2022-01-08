Balçovalı kadınlar üretti, sattı, kazandı

Balçova Belediyesi Semtevleri’nde kurs gören kadınlar, yıl boyunca üreterek yeni yıl hediyelik eşya standında sattıkları ürünlerin ücretlerini aldı.

Balçova Belediyesinin ev kadınlarına meslek edindirmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla açtığı Semtevleri, kadınların ürettikleri ürünleri profesyonel anlamda satmalarına destek oluyor. Ürettikleri ürünleri belediyenin katkılarıyla çeşitli fuarlarda, hatta bazı yurt dışı fuarlarında görücüye çıkararak satış yapan Balçovalı kadınlar, bu sayede evlerinin ekonomisine katkıda bulunuyor. Son olarak yeni yıl öncesi Balçova’daki alışveriş merkezlerinde, ürettikleri süs eşyası ve ev eşyası olarak kullanılabilecek; takı, bebek, ahşap boyama gibi binlerce ürünü İzmirlilerin beğenisine sunan Balçovalı kadınlar, buradaki satıştan önemli bir gelir elde etti. Semtelerinde kadınlarla bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ürünü satılan ev kadınlarını tek tek tebrik etti. Semtevi projesinin amacının, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Çalkaya, “Bir haftalık dönemde 28 bin TL tutarında bir satış yaptık. Ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde bu tutarı çok anlamlı buluyorum. Tutar çok daha az olsa bile önemli olan kadınların hayatın içinde olmasını sağlamaktır. Balçovalı kadınlar semtevleri ile hem ekonomik hayatın hem de sosyal hayatın içinde var olduklarını ispatladılar. Artık hedefimiz satış rakamlarımızı artırarak daha çok kadına iş alanı sağlamak olacak" diye konuştu.