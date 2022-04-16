Balçovalı çocuklara Ramazan eğlencesi

Balçova Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği Ramazan eğlencelerine bu yıl tekrar başladı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde Balçovalı minikler hem eğlendi hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlencelerini tanıma fırsatı buldu.

Balçova Belediyesi’nin geçmiş ile bugünü buluşturan Ramazan eğlencelerinin ilki Eğitim Mahallesinde gerçekleştirildi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği gecede Hacivat ve Karagöz Hayal Perdesi, Orta Oyunu, Sihirbaz, Mesneviler ve Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Gösterilerin sonunda çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Ramazan Eğlencesini çocuklarla birlikte izleyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Çocuklarımız pandemi nedeniyle eğlenceye, sosyal aktivitelere hasret kalmıştı. Onların doyasıya gülmesi ve eğlenmesi için çok güzel bir program hazırladık. Bunun yanında çocuklarımıza tarihi ve kültürel zenginliklerimizi aktarmış oluyoruz. Bu yıl iki ayrı eğlence daha düzenleyeceğiz” diye konuştu.