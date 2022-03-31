Balçovalı çocuklara Kütüphane Haftasında eğlenceli etkinlik

Balçova Belediyesi, Kütüphane Haftası nedeniyle çocukların kitapları sevmesi, araştırma ve öğrenmeye ilgi duyması için etkinlikler düzenledi. Etkinlik çerçevesinde, Yazar Nilbanu Engindeniz çocuklarla buluştu.

Kütüphane Haftası, bu yıl Balçova’da değişik bir etkinlikle kutlandı. Çocuk filmleri ve kitap yazarı Nilbanu Engindeniz, Balçova Kent Belleği Merkezinde çocuklarla bir araya geldi. Bir hafta süren ve her mahalleden 1. ve 2. sınıf öğrencisi yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte Yazar Nilbanu Engindeniz; kitapların önemi, yazarların üretim sürecinde neler yaşadıkları gibi konularda çocuklara bilgi verdi. Yazar Engindeniz, etkinlik sonrasında da imzalı kitaplarını çocuklara hediye etti.

Etkinliğe katılarak çocuklarla mini tiyatro oyununu izleyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, "Çocuklarımızın kitapları daha çok sevmeleri için farklı bir etkinlik düzenledik. Burada hem kitapların önemini hem de güzel hayallerini gerçekleştirmeleri için mücadele etmelerini öğrendikleri bir oyuna da katıldılar. Çocuklarımızın okuyacağı her kitap bu ülkenin geleceğine dikilen bir fidandır. O yüzden ailelerimizden de çocuklarını kitap okumaya sevk etmelerini istiyorum" diye konuştu.