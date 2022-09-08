Balçovalı çocuklar, yaz dönemini dopdolu geçirdi

Yaz aylarında çocukların sosyal ve sportif etkinliklerle buluşmasını sağlamak amacıyla Balçova Belediyesinin düzenlediği yaz etkinliklerinde binlerce çocuk gönüllerince eğlendi.

Balçova Belediyesinin her çocuğun tatilinin güzel geçmesi amacıyla yaz aylarında düzenlediği etkinlikler bu yıl da dolu dolu geçti. Yaz spor okulları ile eşgüdümlü olarak düzenlenen etkinliklerde 709 çocuk Aquaparka, 265 çocuk akvaryuma, 101 çocuk illüzyon müzesine, 79 çocukta Karabağlar Nasrettin Hoca Çocuk, Kültür ve bilim Müzesine götürüldü. Yaz spor okullarında ise 698 çocuk anne çocuk cimnastiği, 407çocuk cimnastiği, 124 tenis, 202 çocuk basketbol, 234 çocuk voleybol, 168 çocukta futbol kurslarında eğitim aldı. Spor okulları öğretmenlerinin gözetiminde etkinliklere katılan çocuklar gönüllerince eğlenerek yeni arkadaşlar edindi, tatilin tadını çıkardı.

Ekonomik koşulların çok zorlaştığını ancak güzel bir tatilin her çocuğun hakkı olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Artan ekonomik baskılar nedeniyle bazı aileler çocuklarını farklı aktivitelere götüremiyor. Biz de gelir durumu her zaman tatil yapmaya elverişli olmayan ailelerin çocuklarının bir nebze de olsa iyi bir tatil geçirmesini istiyoruz. Bu nedenle düzenlediğimiz etkinliklere bu yıl 2227 çocuğumuz katıldı. Onların yüzlerindeki gülümseme ve biriktirdikleri anıların çok kıymetli olduğuna inanıyoruz” dedi.