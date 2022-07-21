Balçova’da Yerel Eşitlik Eylem Planı çalıştayı

Balçova Belediyesi, sivil toplum örgütleri, odalar ve derneklerin katılımıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı çalıştayı düzenledi. Başkan Fatma Çalkaya, Balçova Belediyesinin artık daha kurumsal olarak eşitliği sağlayacağını ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında işlerlik kazanması için çalışma yapan belediyeler arasına Balçova Belediyesi de katıldı. Bu amaçla Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamaya başlayan Balçova Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, oluşturulan eylem planının olumlu ve olumsuz yanlarını daha objektif değerlendirilebilmesi için İzmir’deki oda, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin katıldığı izleme heyeti toplantısı düzenledi.

Moderatörlüğünü eylem planının danışmanı da olan Itır Bağdadi’nin yaptığı çalıştaya; Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte Yaşar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker, Aktivist Sema Kaya, İzmir Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara, İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nden Nilgün Şentuna, Kalkınma Göç ve Sosyal Politikalar Merkezi Derneği DEMİS’ten Doç. Dr. Emir Özeren’e ve Dr. Derya Altun, Eşit Yaşam Derneği’nden Nazik Işık, TMMOB’dan Ferda Yamanlar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’den Güvenç Küçüktok, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nden Sabriye Özdemir, İzmir Tabipler Odasından Dr. Gülden Aykanat, İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nden Sevgi Binbir, Turuncu Dernek’ten Ceren Bilgin Göç, Balçova Kadın Kooperatifi Başkanı Belgin Akçay, Balçova Engelli Hakları Derneğinden Rıza Mutkilioğlu katıldı. Balçova Belediyesi Stratejik Planında, “kadın” başlığı altında yer alan hedef ve hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda oda ve STK temsilcileri görüşlerini ifade ederek, Yerel Eşitlik Eylem Planının nasıl daha işlevli hale geleceğini önerileriyle anlattı.

İzleme heyeti toplantısına katılan temsilciler, süreç boyunca Balçova Belediyesi ile birlikte çalışmalar yapabileceklerini ifade etti.

Balçova Belediyesinin yaptığı hizmetleri anlatan sunumun ardından söz alan Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Cinsiyet eşitliği dediğimiz; ama ülkemizde kadın aleyhine var olan eşitsizliği gidermek zorundayız. Biz de hayatın her alanında var olan cinsiyet eşitliğini sağlamak için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun için bir eylem planı hazırlamaya başladık. Yıllardır kadınlara başta olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı bireylerine verdiğimiz hizmetleri bu eylem planı ile daha kurumsal hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ilerlerken toplumun ve demokrasinin dinamiği olan oda, STK ve derneklerin görüşlerine de yer vermek istedik” diye konuştu.