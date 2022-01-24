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Balçova’da sıcak dokunuş

Vatandaşlara desteğini artırarak devam eden Balçova Belediyesi, eğitim giderinden yakacak giderine; sıcak yemekten hastane masraflarına kadar birçok vatandaşa sosyal yardımda bulunuyor.

İZMİR 24.01.2022, 13:02
Balçova’da sıcak dokunuş

Vatandaşlara desteğini artırarak devam eden Balçova Belediyesi, eğitim giderinden yakacak giderine; sıcak yemekten hastane masraflarına kadar birçok vatandaşa sosyal yardımda bulunuyor.

Balçova Belediyesi, zor durumda olan vatandaşlara desteğini günden güne artırıyor. Belediyenin rutin işleri dışında kalan yatırımları yavaşlatan Balçova belediyesi, bütçenin önemli bir bölümünü sosyal yardımlara aktarıyor. Yapılan yardımlara ilgili meclis üyelerini de bilgilendiren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Bir yandan personel ücretlerini aksatmadan ödüyoruz. Diğer yandan öncelikli belediye hizmetlerini aksatmadan yerine getiriyoruz. Devam eden kültür merkezi, cemevi, olgun gençlik merkezi gibi büyük yatırım projelerini durdurmamaya çalışıyoruz. Kalan tüm gücümüzü vatandaşımızın hayatını devam ettirebilmesi için olmazsa olmaz sosyal yardımlarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

“Çocuklar arasındaki eşitlik”

“Eğitim yardımlarımızda çocuklar arasındaki eşitliği sağlamaya mecburuz” diyen Başkan Fatma Çalkaya, dezavantajlı çocukların tamamına destek olduklarını belirtti. Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelmiş üniversite öğrencilerinin öğlen yemek bedellerini karşıladıklarını, bazı öğrencilerin okula geliş gidişleri için servis araçları görevlendirdiklerini kaydeden Başkan Çalkaya, “Bunun yanında okullarımızın fiziki bakım ve onarımlarını, teknik altyapı eksikliklerini karşılıyoruz” diyerek eğitimde eşitliği sağlamak için yaptıkları hizmetleri anlattı.

Sağlık masrafları için hizmet

Sağlık masrafları konusunda da konuşan Fatma Çalkaya, “Biz ilçemizdeki tüm engelli vatandaşlarımız ile irtibat halindeyiz. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın akülü aracını, işitme cihazını, kullandıkları diğer tıbbi cihazların alımını biz sağlıyoruz. İhtiyacı olan her vatandaşımıza tam donanımlı hasta yatakları sağlıyoruz. Hasta ve engelli ambulansımız sürekli ihtiyaçlı vatandaşlarımızın hastaneye naklini sağlıyor. Bunun yanında ambulansla gitmeyen onkoloji hastaları var. Biz ışın tedavisinden sonra vatandaşımızın toplu taşıma araçları ile evine dönmesine müsaade edemeyiz ve etmiyoruz. Araçlarımız bu konuda vatandaşlarımızın emrinde” ifadelerini kullandı.

“Çok iyi araştırma yapıyoruz”

Çok iyi bir sosyal yardım ağı kurduklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, “Küçük bir ilçe olmamızın avantajını da kullanarak özellikle semt evlerimiz ile tüm mahallelerimizin sosyo-ekonomik yapılarına hakimiz. Hangi vatandaşımızın kömüre, hangi vatandaşımızın sıcak yemeğe, hangi ailemizin bebek bezine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yapılan yardımların haksızca dağıtılmaması için de çok iyi araştırma yapıyoruz. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımızı kapıdan çevirmiyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz; vatandaşın tutunacak bir dala ihtiyacı var. Biz sonuna kadar bu desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

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