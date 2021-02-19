Balçova’da selin yaraları sarılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Balçova’da sel mağduru ev ve işyeri sahibi vatandaşları ziyaret etti. Belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Balçova Belediyesi, Şubat ayının başında yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Sel nedeniyle zarar gören vatandaşların evlerini ve işyerlerini temizleten Balçova Belediyesi, şimdi de tadilatları ve boyaları yaptırmaya başladı. İzmir’de incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’da Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın ve CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları ile mağdur olan vatandaşları ve Sanayi Sitesi’ndeki işyeri zarar gören esnafı ziyaret etti.

Yaşanan afet nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gülizar Biçer Karaca, “Öncelikle afet nedeniyle Menderes’te hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu büyüklükte bir afetin hasarı da çok büyük oluyor. Ama belediyelerimizin canla başla çalışarak vatandaşlarımıza destek olmalarını çok önemsiyorum. Bir daha böyle bir afet yaşamamak en büyük dileğimiz” diye konuştu.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, “İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ekiplerimiz ve Belediyemizin ekipleri çalışmalara hiç ara vermeden devam ediyorlar. Sel yaşandığı günden itibaren ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tadilat ve boya işlerini de kısa sürede tamamlayacağız” dedi.