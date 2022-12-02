Balçova’da sanat engel tanımadı

Balçova Belediyesi’nin tiyatro kurslarına gelen engelli çocuklar, ilk kez çıktıkları sahnede gösterdikleri performans ile ayakta alkışlandı. Kimisi görme engelli, kimisi yürüme engelli özel sanatçılar, sanatın ve yaşama azminin engel tanımadığı bir kez daha ispatladı.

Balçova Belediyesi’nin tiyatro çalışmalarına katılan görme, yürüme ve zihinsel engelli özel çocuklar, hazırladıkları ‘Kalbimin Sevgili Gözü’ isimli oyunu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için sahneledi. Görme engelli iki çocuğun piknik yapmak için gittikleri ormanda gözlerinin açılabilmesi için kurdukları hayalleri ve burada yaşadıkları fantastik olayların anlatıldığı oyunun en önemli özelliği ise özel çocuk sanatçıların verdikleri dersler oldu. İnsanların fiziksel engellerinin yaşama sevinçlerine engel olmaması gerektiği ve günlük hayatta çok önemsenen para, güç, güzellik gibi olguların gelip geçici olduğu usta tiyatroculara taş çıkarırcasına anlatıldı.

Yazar Nilbanu Engindeniz’in yazıp yönetmenliğini yaptığı oyun, salonu dolduran izleyicilerden tam not alırken, oyunun sonunda Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya özel sanatçıları tek tek kutlayarak sertifikalarını verdi. Balçova’da hayatın önündeki tüm engeller gibi sanatın önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, “Çocuklarımızın hepsi bizim için çok özel. Ama bu oyun için aylardır hazırlanan ve ilk sahne performanslarında bizlere muhteşem bir gösteri izleten sevgili çocuklarımı ve onlara emek veren aileleri yürekten kutluyorum. Bu oyunu ilk kez sahnelediler ama biz onlara gerekli tüm destekleri vererek bu oyunu ve benzerlerini sahnelemelerini sağlayacağız. Sanatın engel tanımadığını herkese anlatmalarını istiyoruz” dedi.