Balçova’da korona nedeniyle internet üzerinden satranç turnuvası

Korona virüsü salgını nedeniyle yüz yüze yapılamayan Balçova Cumhuriyet Satranç Turnuvası, internet üzerinden yapıldı. Rekor katılımın olduğu turnuvanın ödülleri kargo ile gönderildi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Balçova Belediyesinin her yıl düzenlediği Balçova Cumhuriyet Satranç Turnuvası, korona virüsü pandemisi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemedi. Satranç sporuna gönül veren gençlerin aktiviteden geri kalmamasını hedefleyen iki kurum, turnuvayı internet üzerinden Türkiye’deki tüm satranç severlerin katılacağı şekilde yeniden düzenledi. Türkiye’nin 55 şehrinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan katılımlar ile birlikte toplam 403 sporcu turnuvaya katıldı. Türkiye Satranç Federasyonunun hakemleri gözetiminde internet üzerinden yapılan turnuvada dereceye girenlere; tablet bilgisayar, kupa, madalya, satranç takımı, saati, kitabı ve birer tane Nutuk hediye edildi. Ödüller, kargo ile dereceye giren kişilere gönderildi.

Katılan tüm sporcuları kutladığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Satranç sporuna bu kadar yoğun bir ilgi olması bizi sevindirdi. Zor koşullarda da olsa turnuvamızı düzenledik. Salgın nedeni ile ödül töreni yapamadık ama dereceye giren tüm çocuklarımıza kargo ile armağanlarını ulaştırdık” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Uluslararası Hakemi ve Turnuva Direktörü Aydın Kara ise katılımın rekor seviyede olduğunu ifade ederek, “Bildiğim kadarıyla Türkiye’de online olarak yapılan en büyük turnuva oldu. Tüm sporcularımızı kutluyorum. Turnuvada dereceye giren 30 sporcumuza ödül verdik” diye konuştu.