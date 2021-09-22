Balçova’da hareket var

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Balçova’da dolu dolu geçti. Balçovalılar bir yandan bisiklete bindi, diğer yandan küçük çocuklarıyla doğa yürüyüşü yapıp çevre temizliğine katıldı.

Tüm Avrupa’da kent insanlarının toplu ulaşım olanaklarından faydalanmasını teşvik edecek önlemleri almak, tüm kenti kapsayan eşitlikçi, çevreci ve sürdürülebilir bir toplu ulaşım şebekesinin kullanımını teşvik etmek, daha sağlıklı, modern ve doğa dostu şehirler oluşturmak amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik haftası Balçova’da bir dizi etkinlikle kutlandı.

Bir hafta süren etkinliklerde ilk olarak yüzlerce Balçovalı vatandaş, belediye stadyumunda aerobik etkinliğine katıldı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın’ın katıldığı ikinci gün etkinliğinde ise İnciraltı Kent Ormanı’nda bisiklet turu düzenlendi. Görme Engelliler Eşpedal Derneğinin de katıldığı etkinlikte, doğanın içinde bisiklet sürüldü. Diğer bir etkinlikte ise kadınlar yoga yaptı. Avrupa Hareketlilik haftasının son etkinliğinde ise Balçovalı çocuklar anneleriyle doğa yürüyüşüne katılıp çevre temizliği yaptı.