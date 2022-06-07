Balçova’da dönüşümün serüveni

Balçova Belediyesi, Dünya Çevre Günü nedeniyle geri dönüşümün serüveni sergisi düzenlerken, etkinlikte vatandaşlar topladıkları atıklar karşılığında çeşitli hediyeler aldı. Balçova Belediyesinin yeni uygulamaya başladığı atık toplama sistemindeki görevli kişilere yeni kıyafetleri verildi.

Balçova Belediyesi, Dünya Çevre Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Balçova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ise günlük hayatta kullanılan atıkların nasıl dönüştürüldüğünü anlatan geri dönüşümün serüveni sergisi vatandaşların ilgisini çekti. Balçova’daki okullarda eğitim gören minik öğrencilerde, etkinlik alanını ziyaret ederek geri dönüşüm konusunda uzmanlardan bilgi aldı.

Balçova’da atık getiren hediyesini alıyor

Geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla, Balçova’da iki yıldır devam eden “atığını getir alışveriş çekini al” kampanyasını genişletmek amacıyla etkinlik alanına en çok atık getiren vatandaşlara ödülleri verildi. Birinci olan Mualla Üzel 1000 TL’lik, ikinci olan Neslihan Doğan 500 TL’lik, üçüncü olan Kadife Karabulut ise 250 TL’lik alışveriş çeki hediye edildi.

Atık toplamada yeni sistem

Balçova’da üç aydır uygulanan yeni sistemle, atık toplayan tüm toplayıcılar tek bir çatı altında toplandı. Kağıt, hurda ve atık toplayarak hayatlarını kazanan vatandaşlara önce atık toplama eğitimi verildi. Kimlik kartları, kıyafetleri ve araçları tek tip olarak hazırlanan hurdacı vatandaşların, emniyet ve zabıta Müdürlüğü’ne kayıtları yapıldı. Etkinlik alanında toplayıcılara yazlık kıyafetleri de verildi.

Başkan Çalkaya: “Çocuklara temiz bir dünya bırakacağız”

Belediye meclis üyeleri ile birlikte sergiyi gezerek çocuklarla sohbet eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Yaşadığımız gezegene sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun en iyi yolu dünyamızı ve çevremizi kirletmemektir. Bugün beni en çok sevindiren konu ise geri dönüşümün serüveni sergisine gelen çocuklarımızın sahip oldukları çevre bilinci oldu. Biz de onlara iyi bir çevre bırakmak için çok çalışacağız” diye konuştu.