Balçova’da depremzedelerin yaraları sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili enkaza çeviren depremde yaşam mücadelesi devam ederken, başka illere giden depremzedeler de hayatlarını sürdürme mücadelesi veriyor. Balçova Belediyesi, 600 depremzedenin geldiği Balçova’da gelen her depremzedeye kucak açarak yaralarını sarmaya yardımcı oluyor.

Türkiye’nin kalbi depremde enkaza dönen 10 şehirden gelen sevinçli haberlere kilitlenmişken, deprem bölgesinde evleri yıkıldığı için başka şehirlerdeki yakınlarının yanına giden depremzedeler de farklı zorluklarla mücadele ediyor. Bu zorunlu göçün yaşandığı Balçova’da da belediye başkanı Fatma Çalkaya, ilçeye gelen depremzedeler için belediyenin tüm imkanlarını seferber etti. Depremin yaşandığı illerden gelen ve Balçova’daki yakınlarının yanında yaşamaya başlayan 600 depremzede için Balçova Belediyesinin gıda ve malzeme desteği devam ediyor. Belediye bunun yanında İnciraltı Öğrenci Yurtlarında ve otellerde kalan depremzedelerin de acil ihtiyaçları karşılıyor.

Tek tek görüşme yapılıyor

İlçeye gelen depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Balçova belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Ülke olarak büyük acılar yaşıyoruz. Ancak bir yandan da devam eden bir hayat ve zor durumda olan vatandaşlarımız var. Depremin ilk haftasında bölgeye 15 tır malzeme ve 12 kapalı konteyner göndermiştik. Şimdi de ilçemize gelerek yakınlarının yanında ikamet eden veya otellerde kalan tüm depremzede vatandaşlarımıza aynı gün ulaşıyoruz. Başta gıda, sağlık ve giyim ihtiyaçları olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklarımız burada okula gideceği için okul ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun yanında bir psikolog personelimiz depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek tek tek görüşme yapıyor. Önümüzdeki hafta depremzede çocuklarımız için etkinlikler düzenleyeceğiz. Amacımız yaraların bir an önce sarılması” dedi.