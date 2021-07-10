Balçova’da çim konserlerinin ilki coşku dolu anlara sahne oldu

İzmir’in Balçova ilçesinde, belediyenin düzenlediği çim konserlerin ilki coşkulu anlara sahne oldu. Her yaştan vatandaş, aylardır hasret kaldığı müziğin ezgileri ile keyifli bir gece geçirdi.

Uzun bir süre korona virüsü kısıtlamaları nedeniyle müziğe hasret kalan İzmirliler, Balçova Belediyesinin düzenlediği çim konserlerinde buluştu. Konser öncesi düzenlenen karaoke ve çocuk oyun etkinlikleri, alanda bir şenlik havası yaşattı. Çocuklarıyla alana gelen vatandaşlar, eğlenceli bir akşam geçirdi. Semtevleri ve Balçova Kadın Kooperatifinin emekçi kadınları da, ürettikleri ürünleri gece pazarında satışa sundu. Kitapevi standında imza ve söyleşi etkinliği de yapıldı.

Adalet ve Demokrasi Parkında düzenlenen pop haftasının ilk konserinde ise Sinan Efe Aksoy ve ekip arkadaşları, izleyenleri büyüledi. Balçova çim konserlerinde, her hafta iki ayrı konserin olacağı ifade edildi.

Başkan Çalkaya: "Müziği çok özlemiştik"

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Müziği çok özlemiştik. Sanat aktivitelerini çok özlemiştik. Balçova’da bir ay boyunca hem çok eğlenerek hoşça vakit geçireceğiz hem de sanatçı arkadaşlarımıza destek olacağız” dedi.