Balçova’da atık toplamada örnek uygulama

Balçova Belediyesi, ilçede geri dönüşüm atıklarının toplanmasına modern standartlarda bir düzenleme getirdi. Balçova’da artık kağıt ve hurda atıkları toplayarak hayatını sürdüren vatandaşlar tek tip kıyafet ve kimlik kartlarıyla çalışacak.

Balçova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Birimi tarafından 3 aydır alt yapısı hazırlanan uygulama ile Türkiye’de örnek bir çalışmaya imza atıldı. Yeni uygulama ile Balçova’da kağıt ve hurda toplayarak hayatlarını kazanan vatandaşlara önce atık toplama eğitimi verildi. Kimlik kartları, kıyafetleri ve araçları tek tip olarak hazırlanan atık toplayıcıların Zabıta Müdürlüğüne kayıtları yapıldı. Uygulamadan memnun olan atık toplayıcılar da bu hizmet için Başkan Fatma Çalkaya’ya teşekkür ederek çiçek verdi.

Yeni sistemin ilk gününde atık toplayan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Sizler yapmış olduğunuz bu işle kendi ekonominize katkı koyduğunuz gibi ülke ekonomisine ve çevreye de faydalı bir iş yapıyorsunuz. Biz de Balçova’da bu işin daha kontrollü ve daha düzenli yapılması adına bir çalışma yaptık. İlçemizde geri dönüşen atıkları toplamak ile yetkili firma ve hurda depoları ile birlikte bu hizmeti yerine getireceğiz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sürekli denetim halinde olarak sistemin işleyişini ve güvenlik problemi olmamasını sağlayacak” dedi.