Bakımsız kalan Balım Sultan Türbesi restore edilecek

İzmir’in Tire ilçesinde bulunan Balım Sultan Türbesi’nin bakımsızlığı dikkat çekerken, türbe zaman zaman definecilerin hedefi haline gelmiş ve mezarlar zarar görmüştü. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in talimatıyla türbede bir restorasyon çalışmasının başlatılacağı belirtildi.

Tire ilçesi Hisarlık Mahallesi’nde bulunan, bölgenin en eski Türk-İslam eserlerinden olan Balım Sultan Türbesi’nin ilgisizliği dikkat çekiyordu.

Zaman zaman definecilerin hedefi haline gelen türbede mezarlarda tahrip edilmişti. Türbenin bakımsız hali üzerine Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, konuyu geçtiğimiz aylarda kente gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e iletmiş ve restorasyonunu talep etmişti. Türbe hakkında bilgiler alan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, burasının yapılması talimatını verdi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Tire Belediyesi ortaklaşa yapacak

İzmir Valisi Köşger’in talimatının ardından harekete geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tire Belediyesi ile protokol yaparak restorasyon sözleşmesini imzaladı. Sözleşmeye göre yapım bedelinin yüzde 60’ını Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yüzde 40’ını Tire Belediyesi karşılayacak. Protokol kapsamında hasar gören duvarlar restore edilecek, içerideki kitabe ve taşlar özel silme teknikleri ile temizlenecek. Çevre duvarları ile türbenin korunması sağlanacak ve ziyaretçilere özel yürüyüş yolları ile peyzaj düzenlemesi yapılacak.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Ecdat yadigârı eserleri koruyup kollamak öncelikli vazifelerimiz arasında. Balım Sultan Türbesi ile ilgili olarak valimizi ziyaretimizde ve valimizin Tire ziyaretlerinde konuyu gündeme taşıdık. Sağ olsunlar bu isteğimizi geri çevirmediler. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte bu tarihi değeri ayağa kaldıracağız. Hedefimiz; atalarımızın bizlere emanet ettiği değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak" dedi.