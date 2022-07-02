Bademler’in çiçek üreticisi Hollanda borsasında

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye’de çiçeğin başkenti haline gelen Bademler, dünya çiçek ihracatında yüzde 49’luk paya sahip Hollanda’nın çiçek borsasına adını yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda oluşturulan İzmir tarımı stratejisi küçük üreticiye ihracatçı olmanın kapısını açtı. Kooperatifleri destekleyen, yerel üreticiye alım ve satış garantisi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Bademler’deki çiçek üreticilerini de sözleşmeli üretim modeli ile yeni ufuklara taşıdı. Bademler’in üreticileri dünyanın en büyük çiçek borsasına girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, dünya çiçek ihracatında yüzde 49’luk paya sahip Hollanda’nın çiçek borsası için 5 ayrı kesme çiçek türü üretti.

60 senedir aktif olarak çalışan kooperatifin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği sözleşmeli üretim desteğiyle ayağa kalktığını söyleyen Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Kulaç, “İzmir’deki kooperatifçilik modeli Türkiye’ye örnek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflerin en zor zamanlarında can suyu vererek destek oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve gelmesinden itibaren destekler giderek büyüdü. Şimdi kooperatifimiz dünyaya açılarak Türkiye’de bir ilke imza attı. Dünya çiçek devleri ünümüzü duydu ve bizimle işbirliği yapmaya başladı. Artık Hollanda’nın yakın takibindeyiz” dedi.

“Üretim ve ihracat kapasitesi artacak”

İzmir’i yurtdışında daha iyi tanıtmak için kurulan Dünya Şehri İzmir Derneği’nin (DİDER) aracılığıyla işlerinin kolaylaştığını söyleyen Kulaç, “Şubat ayında Hollanda’nın bizden istediği 5 kesme çiçek türünün tohumlarını Bademler’deki seramıza attık. Lisianthus, Tagetes Erekla, Ammi Visnaga. Anrgozinthis ve Hypericam çiçek türlerini her gün özenle daha kaliteli bir biçimde üretmek için çalışıyoruz. Biz zaten bir marka haline geldik. Hollanda çiçek borsası da çıkan ürünlerin kalitesine hayran kalacak. Temmuz ayında ilk ürünlerimiz Hollanda borsasında sergilenecek. Biz de bu sayede üretim ve ihracat kapasitemizi arttıracağız” şeklinde konuştu.