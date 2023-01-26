Aydem Perakende ve Gediz Perakende‘den yeni ödeme kanalı

Ege Bölgesi elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, ödeme kanallarını çeşitlendirmek ve müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla dijital kredi platformu Kredim ile iş birliğine imza attı. Bu iş birliği çerçevesinde; tüm abone gruplarına ait elektrik faturalarının, bir ay faizsiz erteleme fırsatının yanı sıra, dokuz aya varan özel faiz oranlı taksit seçenekleriyle ödenebileceği duyuruldu.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri, “Şimdi Al Sonra Öde’’ modelinin Türkiye’deki ilk uygulaması olan Kredim ile müşteri ilişkileri merkezlerine gitmeden elektronik ortamda kolaylıkla faturalarını ödeyebilecek.

Elektrik faturası borcu olan müşteriler, uygulama mağazaları (App Store ve Google Play) aracılığıyla cep telefonlarına indirebilecekleri Kredim uygulaması üzerinden veya www.kredim.com.tr üzerinden hesap oluşturup; www.gediz.com veya www.aydemperakende.com.tr sitelerinde bulunan Hızlı İşlemler menüsünden faturalarını ödeyebilecek.

İş birliği sayesinde; kredi kartı kullanmayan, kredi kartı limitinin etkilenmesi istemeyen veya kredi kartı limitini yükseltmek istemeyen müşteriler, fatura ödemelerini gününde yapabilecek ve seçebileceği vade sayısına göre geri ödeyebilecek.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere, www.aydemperakende.com.tr veya www.gediz.com sitelerinde bulunan kampanyalar sayfasından ulaşılabilecek.