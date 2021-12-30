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Aydem Enerji, 13 grup şirketiyle Great Place to Work sertifikası aldı

Türkiye’nin öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, geçen yıl Great Place to Work’te elde ettiği başarıyı 2022’ye taşıdı. Geçtiğimiz yıl 11 grup şirketiyle Great Place to Work sertifikası alan ve 8 grup şirketiyle “Türkiye’nin En İyi İşvereni” listesine girmeye hak kazanan Aydem Enerji, şimdi de 13 grup şirketiyle bu prestijli sertifikayı alarak Türkiye’de bir ilke daha imza attı.

İZMİR 30.12.2021, 14:22
Aydem Enerji, 13 grup şirketiyle Great Place to Work sertifikası aldı

Türkiye’nin öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, geçen yıl Great Place to Work’te elde ettiği başarıyı 2022’ye taşıdı. Geçtiğimiz yıl 11 grup şirketiyle Great Place to Work sertifikası alan ve 8 grup şirketiyle “Türkiye’nin En İyi İşvereni” listesine girmeye hak kazanan Aydem Enerji, şimdi de 13 grup şirketiyle bu prestijli sertifikayı alarak Türkiye’de bir ilke daha imza attı.

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, çalışan markası alanında hayata geçirdiği projelerle ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katılan Aydem Enerji, geçtiğimiz yıl Türkiye’de 11 grup iştirakiyle Great Place to Work “Harika İş Yeri” sertifikası almayı başaran ilk şirket olmuştu. Aydem Enerji, bu yıl da 13 grup iştirakiyle Great Place to Work Sertifikası almaya hak kazanarak kendine ait rekoru kırdı.

Aydem Enerji çatı şirketi Aydem Holding ile bünyesindeki dağıtım ve perakende şirketleri; Aydem Yenilenebilir Enerji, GDZ Enerji Yatırımları, ÇATES, Elsan, Extranet, Entek İnşaat, Tümaş, Yatağan ve Yeni Filo çalışanlarının değerlendirmesi doğrultusunda “Harika Bir İşyeri” sertifikası aldı. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında önemli bir başarıya daha imza atan Aydem Enerji, Türkiye’de 13 şirketiyle Great Place to Work sertifikası alan tek grup oldu.

“Yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalar çalışanlarımız tarafından takdir edildi”

Çalışanların hakkaniyet, takım ruhu, güvenilirlik, gurur ve saygı kriterlerinde şirketini “harika bir iş yeri” ortamı olarak değerlendirmesinin, yürütülen çalışmaların çok gurur verici bir sonucu olduğunu belirten Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, 5 kıtada, 60’tan fazla ülkede kurum kültürünü destekleyen Great Place to Work Enstitüsünün bağımsız değerlendirmesi ve çalışanların görüşleriyle, Türkiye’de bir ilke imza atarak ilk ve tek seferde 13 grup iştirakiyle birlikte sertifikalandırılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

İslamoğlu, “2021 yılında işveren markamız Enerji İçin Biz’i lanse ettik. Öğrenme ve gelişim platformumuz Aydem Akademi 2021 yılında yeniden tasarlanarak, aktif hale getirildi. Akademide liderlik gelişim programları, kişisel gelişim, zorunlu eğitimler gibi farklı programları bir arada yürütüyor ve artık kendi iç eğitmenlerimizi yetiştirerek, sürekli gelişime odaklanıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında Eşit Hayat inisiyatifimizle şirketimizin dönüşümü için çalışıyoruz. Genç yeteneklerin şirketlerimiz bünyesine katılmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, tüm şirketlerimizle birlikte ’S-enerji Staj’ ve ’Enerjim Tamam Genç Yetenek’ programlarımızı başlattık. Bu yıla ait bir diğer önemli bir gelişme yeni çalışma modellerimizdi. Verimliliği ön planda tutarak uyguladığımız bu yeni sistemde sahadan/ofisten, evden veya hibrit olmak üzere üç çalışma modelimiz bulunuyor. Böylece daha verimli, rekabetçi, dijitalleşen yeni dünya düzenine uygun bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Böyle bir çalışma sisteminin aynı zamanda istihdam oranlarının artmasını da beraberinde getirdiğine vurgu yapan Fatih İslamoğlu, Kasım 2021 sonu itibarıyla 11 bin 554 olan çalışan sayılarını 12 bin 545’e çıkaracaklarını söyledi. Aydem Enerji’nin ise kadrolu çalışan sayısını 2022 yılında yüzde 30 artıracağı belirtildi.

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