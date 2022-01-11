Ayakkabıcılar Sitesi’ne meslek lisesi geliyor: Hem çalışıp hem okuyacaklar

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Bornova Işıkkent’teki Ayakkabıcılar Sitesi’nde oda başkanları ile esnafı ziyaret etti. Bekle, burada sorunları dinlerken, Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, Mesleki Eğitim Projesi kapsamında meslek lisesi protokolünün onaylandığını belirterek, "Meslek lisemiz için yeni protokol onaylandı. Hedefimiz; öğrencilerimizle birlikte Ayakkabıcılar Sitesi’nde istihdam problemini ortadan kaldırmak. Esnafımızda yetişmiş personel sıkıntısından kurtulacak" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, Bornova Işıkkent’teki Ayakkabıcılar Sitesi’nde oda başkanları ile esnafla bir araya geldi. Bekle ve Güldoğan’ın gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu da hazır bulundu.

Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Süleyman Özcan ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata’ya yapılan ziyaretlerde esnafın sorun ve talepleri görüşüldü. Yapılan istişarelerde yetişmiş eleman ihtiyacına dikkat çekilirken, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle sorunlarla ilgileneceklerini söyledi.

Meslek lisesi müjdesi: Esnaf yetişmiş personel sıkıntısından kurtulacak

Bornova Işıkkent bölgesinde gerçekleştirilecek olan İzmir Ayakkabıcılar Odası Mesleki Eğitim Projesinde, meslek lisesinin protokolünün onayladığının belirtildiği görüşmede AK Parti Bornova İlçe Başkanı Güldoğan, "Meslek lisemizi de, camimizi de Ayakkabıcılar Sitemize kazandıracağız. Meslek lisemiz için yeni protokol onaylandı. Hedefimiz; öğrencilerimizle birlikte Ayakkabıcılar Sitesi’nde istihdam problemini ortadan kaldırmak. Hem çalışıp hem okuyacaklar. Esnafımızda yetişmiş personel sıkıntısından kurtulacak" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri açılış programında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz. Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleriyle gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız" ifadelerine yer vermişti.