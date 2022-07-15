Avrupalı gençler Bayraklı’da buluşuyor

Bayraklı Belediyesi, 9 ülkeden 40 öğrencinin katılacağı ’Uluslararası Gençlik Çalıştayı’na ev sahipliği yapacak. 4 gün boyunca onlarca farklı atölye ve forumlar düzenlenecek, çalıştay barış bildirgesi hazırlanacak. Başkan Sandal, “Bayraklı çocukların ve gençlerin omuzlarında yükselecek. Bu demokrasi şölenine herkesi bekliyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi, Avrupa Öğrencileri Derneği (AEGEE) ve Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gençlik Çalıştayı, 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bayraklı’da düzenlenecek. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden İzmir’e gelecek öğrenciler, 4 gün boyunca ‘çevre dostu tüketim, kentleşme ve tarım, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir tedarik zinciri, sosyal adalet ve nitelikli eğitim hakkı atölyeleri, döngüsel ve sivil ekonomi eğitimleri‘ atölyelerine katılacak.

Anıl Piyancı konseri renk katacak

Çalıştay çerçevesinde, CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in katılımıyla bir de Demokrasi Forumu gerçekleştirilecek. Dünya gençlerinin demokrasi anlayışı ve düşünceleri ile katılım hakları tartışılacak. Ayrıca düzenlenecek atölyelerde break dans ve zeybek sunumları yapılarak tarihsel süreçleri anlatılacak. Çalıştayın sonunda Barış Bildirgesi hazırlanacak. 20 Temmuz’da Bayraklı sahilindeki Anıl Piyancı konseri ile çalıştay son bulacak. Çalıştay programı ve detaylı bilgiye belediyenin sosyal medya hesapları, internet sitesi ve 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.

Avrupa’nın gençleri Bayraklı’da buluşacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı’da, Avrupalı gençlerimizi ağırlayacağız. Demokrasiyi ve dünya barışını konuşacağız. Dinamizmiyle ve gelişmiş vizyonuyla, geleceğin Bayraklısı gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Bu gençlik şölenine herkesi bekliyoruz” diye konuştu.