Avcılar’dan bir yılda tamamlanacak kira garantili konut projesi

Avcılar İnşaat, Bornova’da yeni bir konut projesini hayata geçiriyor. Firma, bir yılda tamamlanacak yeni projesi Avcılar Space ile “yılın fırsatını” sunduğunu duyurdu. Delüks süit daireler, tapu harcı olmadan 2 milyon 200 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Konut fiyatlarının yükseldiği dönemde, yatırımcıların avantajlı seçenekler sunan full eşyalı, delüks suit daireler için kira garantisinin de bulunduğu belirtildi.

“İzmir’e olan sevgimizle elimizi taşın altına koyduk”

Avcılar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, planlanan proje hakkında bilgiler verdi. “İzmir’e olan sevgimizle elimizi taşın altına koyduk” diyen Avcı, projenin 1 yıl içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Avcı, “Konut fiyatlarının yükseldiği böylesine bir dönemde, tapu harcı dahi olmayan, isteyene ful eşyalı, suit ve delüks dairelerimizi kira garantisi seçenekleriyle sunuyoruz. Projeyi de bir yıl içinde tamamlayacağız" dedi.

"İzmir bu proje ile yeni bir konsept kazanacak"

Avcı, “4.5 metre eninde, 12 metre uzunluğundaki dairelerin her birinin tavan yüksekliği ise yaklaşık 3.5 metre olacak. 35 ve 55 metrekarelik 5 tip suit daire seçenekleri yer alacak. Bin 200 metrekare arsanın tamamında kurulacak proje, 96 adet home ofis ve 9 adet ticari alan ile toplamda 105 bağımsız bölümden oluşacak. Çatı teras katında, içerisinde açık yüzme havuzu, spor alanları, oyun alanları olan dev bir sosyal donatı alanı bulunacak. Kapalı otopark, 7/24 güvenlik ve resepsiyon hizmeti de olacak. İzmir bu proje ile yeni bir konsept kazanacak” şeklinde konuştu.

Tapu harcı yok

Projenin ön talepte ilgi gördüğünü ifade eden İdris Avcı, “Avcılar Space Projesinde suit daireler 2 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta olacak. Proje, ön talepte büyük ilgi gördü. Doluluk oranı şimdiden yüzde 80’e ulaştı. Benzeri olmayan bu proje için bir çok ödeme kolaylığı da geliştirdik. 36 ay boyunca 10 bin TL’den başlayan ful eşyalı kira garantili daireler için yüzde 40 peşinat, yüzde 30’u Haziran’da, yüzde 20’si Aralık’ta ve yüzde 10’u da tapu devri ile birlikte ödenmek üzere avantajlı teklifler sunulacak. Teknik servis hizmeti garantili projede, satış sonrası hizmetleri ile 5 yıl boyunca hızlı servis imkanı da sunacak. Dairenizi satmak ya da kiralamak istediğinizde ise Avcilar Ofis Gayrimenkul dairenizin değerinin tam karşılığını almanızı sağlayacak. Projeden daire alanlar tapu harcını da ödemeyecek” şeklinde konuştu.

Proje hangi lokasyonda yükselecek?

Avcılar ailesi olarak yüksek kalitede yapı üreterek yaklaşık 34 yılı geride bıraktıklarını söyleyen İdris Avcı, "Bugün kadar tüm projelerimizde, erken teslimin gururunu yaşıyoruz. Bu projemizi de normal teslim süresini 1 yıl olarak belirledik. Yılın en avantajlı yatırım fırsatını sunuyoruz. Proje avantajlı, lokasyon avantajlı, yatırımcının kazancı da avantajlı olacak. Avcılar Space, İzmir’in en değerli bölgesi Bornova’da, Konak, Karşıyaka, Alsancak, Bayraklı gibi semtlerin tam ortasında, hayatın merkezine konumlanacak. Çanakkale, İstanbul, Aydın - Çeşme otoyolu, Ankara asfaltı, Altınyol ve Manisa yolu gibi şehrin ana yollarına bir kaç dakika mesafede; Halkapınar metro, İZBAN ile Stadyum metro istasyonlarına yürüme mesafesinde; bölge adliyesi, ticaret bölgeleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, eğlence bölgeleri, okullar ve üniversitelerin ise yanı başında olacak” diye aktardı.