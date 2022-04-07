Atıklardan yapılan flamingolarla Alaçatı Sulak Alan’a dikkat çektiler

İzmir’in Çeşme ilçesindeki 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrencileri, atıklardan yaptıkları flamingo heykelleri ile Alaçatı Sulak Alanı’nda sergi açarak, 170’e yakın kuş türünün kayıt altına alındığı bölgenin korunması için dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Ticaret Odasının desteğiyle, aralarında Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu’nun da bulunduğu İzmir ve ilçelerinden 13 okulun yer aldığı İzmir Kültür Girişimi’, "Kültür-Çevre-Doğa Projesi" geliştirdi.

Proje çerçevesinde, katılımcı her okul kendi bulunduğu alandaki kültürel miras ile ilgili araştırma yaparak, söz konusu alanları (antik kent, çevresi, doğası) tanımlayacak sembolleri atıklar ile üç boyutlu hale getirmeleri ve çocukların hemen yanı başlarındaki bu değerleri isteyerek, eğlenerek tanımaları ve gereken önemi vermeleri hedeflendi.

"Doğa Dostu Okul" seçilen Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulunun öğrencileri de, göçmen kuşların durak alanı olan ve 170’e yakın kuş türünün kayıt altına alındığı Alaçatı Sulak Alanı’na dikkatleri çekmek amacıyla, atıklardan üç boyutlu flamingo heykelleri yaparak Alaçatı Sulak Alanı’nda sergiledi. Öğrenciler, yerleştirilen dürbünle kuş gözlemi de yaptı