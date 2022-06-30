Atatürk’ün Urla’ya gelişinin 96. yıl dönümü coşku ile kutlandı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Urla’ya gelişinin 96. yıl dönümü, kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 30 Haziran 1930 tarihinde İzmir’in Urla ilçesini ziyaret etmişti. Mustafa Kemal Atatürk’ün Urla’ya gelişinin 96. yıl dönümü nedeniyle, kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Urla’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının binaları, cadde ve meydanlar Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatıldı. Bando eşliğinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi Hersekzade Hamamı önünde toplanan kortej; Mermerli Çeşme, 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi, Otopark Sokak, Bülent Baratalı Bulvarı istikametinde yürüyüşe geçti.

Bayrağını kapan bazı vatandaşlar yürüyüşe eşlik ederken, programa katılamayan Urlalılar evlerinin balkon ve pencerelerinden korteji alkışladı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtının önünde son buldu.

Program, meydanda çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, bir konuşma yaparak, "Urla halkı, devletine ve Cumhuriyetine her zaman sahip çıkacaktır. Ne mutlu bizlere ki Atatürk’ün şereflendirdiği bu aziz vatan toprağında değerlerimizi koruyarak; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hep beraber yaşarken, misafirperverliğimiz, hoşgörü ve samimiyetimizle tüm yurtta örnek bir kent kültürü sergiliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Törene ayrıca; Garnizon Komutanı Deniz Albay Hüseyin Çoban, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ozan Çayır, gaziler, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.