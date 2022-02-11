Ata Grup’tan yatırım atağı

İzmir’de faaliyetlerini sürdüren Ata Grup Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, bir Kulak Burun Boğaz Tıp Merkezini grup bünyesine dahil ettiklerini ve ek bina yapma kararı aldıklarını bildirdi. Dr. Yılmaz, hastaneyi ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a da yeni yatırımları hakkında bilgi verdi.

Ata Grup Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, hastaneyi ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ağırladı. Safiye Yılmaz, burada fiziki ve teknolojik yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bir Kulak Burun Boğaz Tıp Merkezini Özel Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi bünyesine dahil ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Ata Sağlık Hastanemizi yan alanına doğru büyütmeyi planlıyoruz. Kurumumuz 8. yılını doldurdu. Artık halkımızın kabulünü görmüş, kendini ispatlamış bir hastanemiz var; ancak fiziki alanlarımız yetmemeye başladı. Bu yüzden büyüme kararı aldık. Bu konuyu belediye başkanımız ile de istişare ettik, kendisinden çok değerli bilgiler aldık. Başkanımız Bornova’da çok büyük bir eksiğini tamamladığımızı ve yatırımlarımızın çok doğru yönde ilerlediğini ifade etti" diye konuştu.

Hastanelerine ortopedi ameliyatlarında kullanılacak robotik ortopedi cihazı aldıklarını anlatan Dr. Yılmaz, "Cihaz ameliyatı yapan cerrah ve hasta açısından önemli kolaylıklar sağlıyor. Cihaz sayesinde cerrahın hata payı yüzde ikiye kadar düşüyor. Türkiye’de 3., Ege Bölgesi’nde tek olma özelliği taşıyan bu teknolojiyi hastanemize getirdik. Fiziki alanların dışında teknolojik yatırımlarımız da artarak devam edecek" diye konuştu.

Başkan İduğ ise teknolojik yatırımların çok önemli olduğuna değindi.